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Прошёл месяц — а плодов нет? Вот когда на самом деле созревают помидоры после цветения

Садоводство

Помидоры — любимцы дачников, но мало кто точно знает, сколько времени проходит от цветения до появления спелых, сочных плодов. Всё зависит от сорта, погоды и ухода, но есть ориентиры, которые помогут рассчитать время сбора урожая.

Томат
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томат

Общие сроки созревания

После посадки в грунт большинство сортов томатов созревают за 70-80 дней. Однако первые плоды можно ожидать через 40-50 дней после появления первых цветов. Именно этот период считается временем от цветения до сбора.

Если помидоры уже завязались, их полное созревание занимает примерно 20-30 дней. В тёплую погоду с хорошим поливом и освещением этот процесс может пойти быстрее.

Как сорт влияет на срок

Существуют два основных типа томатов:

  • Детерминантные — вырастают до определённой высоты и дают один разовый урожай.

  • Индетерминантные — растут и плодоносят непрерывно до первых заморозков.

Для короткого лета и прохладного климата подойдут раннеспелые сорта, например Early Girl — она даёт урожай уже через 54 дня.

Что может замедлить созревание

  • Похолодания (особенно ниже +12 °C ночью)

  • Недостаток света

  • Перекорм азотом — листья пышные, а плоды не спеют

  • Загущенные посадки — мешают проветриванию и свету

Чтобы ускорить процесс, можно использовать проверенные методы: прищипывание верхушки, удаление нижних листьев и умеренный полив.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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