Прошёл месяц — а плодов нет? Вот когда на самом деле созревают помидоры после цветения

Помидоры — любимцы дачников, но мало кто точно знает, сколько времени проходит от цветения до появления спелых, сочных плодов. Всё зависит от сорта, погоды и ухода, но есть ориентиры, которые помогут рассчитать время сбора урожая.
После посадки в грунт большинство сортов томатов созревают за 70-80 дней. Однако первые плоды можно ожидать через 40-50 дней после появления первых цветов. Именно этот период считается временем от цветения до сбора.
Если помидоры уже завязались, их полное созревание занимает примерно 20-30 дней. В тёплую погоду с хорошим поливом и освещением этот процесс может пойти быстрее.
Существуют два основных типа томатов:
Детерминантные — вырастают до определённой высоты и дают один разовый урожай.
Индетерминантные — растут и плодоносят непрерывно до первых заморозков.
Для короткого лета и прохладного климата подойдут раннеспелые сорта, например Early Girl — она даёт урожай уже через 54 дня.
Похолодания (особенно ниже +12 °C ночью)
Недостаток света
Перекорм азотом — листья пышные, а плоды не спеют
Загущенные посадки — мешают проветриванию и свету
Чтобы ускорить процесс, можно использовать проверенные методы: прищипывание верхушки, удаление нижних листьев и умеренный полив.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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