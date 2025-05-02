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Пора браться за секатор: как правильно обрезать фиговое дерево весной и летом

2:03
Садоводство

Инжир — не просто теплолюбивое дерево, а настоящий огородный экспансив. Без регулярной обрезки он разрастается в пышный куст или мощное дерево, вытягивая силы на листву, а не на плоды. Но если всё делать правильно, можно получить и красивое, и урожайное растение — особенно если выращивать его у солнечной стены или в контейнере.

Фруктовый сад
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фруктовый сад

Почему инжиру нужна обрезка

Инжир активно наращивает зелёную массу, поэтому без вмешательства он быстро выходит из-под контроля. Чтобы сохранить растение компактным и направить его энергию на завязь, стоит ограничивать не только ветви, но и корни — например, сажать инжир в большие кадки или ямы с ограничителями.

Оптимальная высота растения — около 1,8 м, а ширина — до 3,5 м. Такое дерево удобно формировать в виде веера вдоль забора или стены, где оно получит максимум солнца.

Как формировать инжир

Прикрепите молодое растение к опоре и сформируйте у него короткий ствол с несколькими прямыми ветвями, расходящимися веером. Именно на этих боковых побегах и появятся плоды.

Обрезать инжир нужно дважды в год:

  • весной - после того как пройдут сильные заморозки;

  • летом - в начале или середине сезона.

Для работы надевайте перчатки и двигайтесь снизу вверх, чтобы не испачкаться каплями из стеблей.

Что делать весной

  • Обрежьте часть плодиков размером с горошину, особенно если они остались с прошлого года.

  • Сильно укоротите длинные и голые побеги до 5-8 см. Молодые побеги подрежьте до 2,5 см.

  • Некоторые побеги можно оставить как есть — они станут основой для новых ветвей.

  • Удалите макушку, чтобы простимулировать рост боковых побегов и сделать крону гуще.

Такое формирование помогает растению тратить силы на урожай, а не на рост ввысь.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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