Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже если дача — ваш личный уголок уединения, законы никто не отменял. И каждый сезон приносит новые правила, за нарушение которых грозит штраф. Самое печальное — большинство дачников нарушают их по незнанию. Разберёмся, за что теперь можно получить неприятное "письмо счастья".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Садовод

1. Неправильный забор

Высокий, глухой забор кажется лучшей защитой от любопытных взглядов, но для соседей он может стать поводом для жалобы. Между участками допускаются только "прозрачные" ограды — высотой не более 1,8 метра. Сплошной забор разрешён лишь со стороны улицы, оврага или дороги.

Важно соблюдать и строительные нормы:

не менее 3 метров до жилого дома;

4 метра до сараев с животными и высоких деревьев;

по 1 метру до кустов, теплиц, бань, гаражей и туалетов.

Опоры при этом должны оставаться строго на вашей территории.

2. Сжигание мусора и травы

С приходом весны хочется навести порядок и сжечь сухую листву, но делать это можно только по правилам. Без специально оборудованного места сжигать мусор нельзя. За нарушение — штраф до 15 тысяч рублей, а в пожароопасный период — до 20 тысяч. Металлическая бочка объёмом до 1 кубометра допустима, если она стоит не ближе 7,5 метров от построек и деревьев. И обязательно подготовьте средства тушения: воду, песок, огнетушитель. Сжигать резину и пластик — категорически запрещено.

3. Запущенные сорняки

Сорные растения — не только головная боль, но и повод для солидного штрафа. Если сорняки захватят четверть участка, можно получить "письмо счастья" на сумму до 50 тысяч рублей. В список "запрещённых" входят даже одуванчики и ромашка. А за борщевик — отдельное наказание: от 300 рублей до внушительных сумм.

4. Присвоение диких растений

Вырвали куст за забором и пересадили его себе? Это уже нарушение. Вокруг дачного участка нет "ничейных" растений — всё принадлежит государству или другим собственникам. За присвоение дикороса можно получить штраф до 4 тысяч рублей, а если использовалась машина — до 5 тысяч.

5. Нарушение тишины

Дача — не повод забыть о соседях. В большинстве регионов шуметь запрещено с 21:00 до 08:00 в будни и до 10:00 в выходные. За первую жалобу грозит штраф до 3 тысяч рублей, за повторные — до 4 тысяч.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

