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Самодельная кротоловка из подручных материалов: просто, дёшево, эффективно

2:44
Садоводство

Кроты могут быстро превратить ухоженный участок в поле с неровной поверхностью и испорченными посадками. Один из наиболее доступных и гуманных способов борьбы с этими вредителями — самодельные ловушки. Сделать и установить их можно без особых затрат, а результат нередко превосходит ожидания.

Крот
Фото: commons.wikimedia.org by Диаля, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крот

Ловушка из пластиковой бутылки

Один из самых простых и эффективных способов — использование пластиковой бутылки объёмом 1,5-2 литра. Верхнюю часть нужно аккуратно отрезать и вставить обратно в бутылку горлышком вниз — получится воронка. Это простое устройство позволяет кроту попасть внутрь, но выбраться обратно он уже не сможет.

Ловушку устанавливают прямо в раскопанный кротовый ход. Чтобы конструкция была устойчивой, её стоит немного заглубить и присыпать землёй сверху — это сделает её незаметной для животного.

Цилиндрическая труба с клапанами

Для более надёжной конструкции можно использовать пластиковую или металлическую трубу диаметром около 10 см и длиной 30-40 см. На обоих концах устанавливаются однонаправленные клапаны, которые открываются только внутрь. Как только крот попадает в такую трубу, он не может выбраться обратно.

Трубу нужно разместить точно по направлению хода крота, закопать и замаскировать. Проверяйте ловушку регулярно, чтобы не упустить момент поимки.

Проволочная ловушка-капкан

Из плотной проволоки можно сформировать механизм, который срабатывает при движении крота. Такая ловушка требует немного больше усилий и аккуратности при установке, но работает надёжно. Её принцип — мгновенное перекрытие туннеля при попытке пройти дальше.

Размещать её следует строго в активном тоннеле, желательно в перчатках, чтобы не оставить постороннего запаха.

Важные советы по установке

При работе с ловушками крайне важно соблюдать чистоту и не касаться их руками — кроты обладают отличным обонянием. Используйте перчатки, чтобы избежать попадания запаха человека. Также проверяйте ловушки каждые 1-2 дня, чтобы своевременно извлекать животных и перезаряжать устройство при необходимости.

Без химии и сложных механизмов

Все перечисленные способы не требуют использования ядов или дорогих приспособлений. Это особенно актуально для участков с детьми и домашними животными. Простые материалы и немного терпения — вот всё, что нужно, чтобы эффективно избавиться от кротов.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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