Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гузеева ошеломила признанием: вот что заставило её поставить крест на карьере в кино
Это не просто прогулка: врачи раскрыли, что реально происходит с телом во время ходьбы
Не только чипсы и газировка: вот где скрывается настоящая пищевая ловушка
От соломы к шелку: ритуал спасения для осветлённых волос
Польский Дубай: как Ярославец стал курортом, на который едут со всей Европы
Салон закрыт, кредит висит: почему китайские бренды начали тайно уходить из России
Собаки, с которыми вы сблизитесь навсегда — узнайте, кто они
Риелтор о продаже долей в недвижимости: главная причина огромных скидок – в этом
Спасаем помидоры от фитофторы: вот неожиданный бесплатный способ, работает лучше химии

Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных

3:03
Садоводство

Медведка — один из самых коварных вредителей на огороде. Она повреждает корни растений, подгрызает молодые побеги, губит семена и рассаду. Это насекомое активно размножается и способно уничтожить целые грядки за считанные недели. Но существует множество методов, которые помогут справиться с этой напастью — от простых ловушек до современных биологических средств.

Насекомое медведка
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Fuhrmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Насекомое медведка

Механические методы: просто и без химии

Самый доступный способ борьбы — ручной сбор. Регулярно проверяйте грядки и прикапывайте участки, где замечена активность медведки. Эффективны также ловчие ямы — небольшие углубления, наполненные водой с мылом. Вредители падают туда и уже не могут выбраться. Такие ловушки особенно хорошо работают в вечернее время, когда медведки наиболее активны.

Биологический подход: враг моего врага — мой союзник

Природа сама даёт нам помощников. Птицы, ежи и жужелицы — естественные враги медведки. Привлеките их на участок, установив кормушки или оставляя укрытия. Также на помощь приходят полезные микроорганизмы, способные подавлять развитие насекомого на стадии личинки. Биопрепараты на их основе — экологичная альтернатива химии.

Культурные и агротехнические приёмы

Регулярный севооборот — один из самых простых и действенных способов снизить численность вредителя. Некоторые культуры — например, бобовые и определённые травы — не по вкусу медведке, и их высадка помогает отпугнуть вредителя. Также важно поддерживать здоровье почвы: органические удобрения, мульчирование и контроль влажности делают условия менее благоприятными для вредителя.

Химическая защита: когда без неё не обойтись

Если заражение участка сильное, на помощь приходят инсектициды. Однако применять их нужно осторожно: строго по инструкции, в утренние или вечерние часы, и обязательно в перчатках. При этом стоит учитывать влияние препаратов на почву и полезных насекомых. После обработки химикатами не забывайте про последующее восстановление биобаланса на участке.

Физические барьеры: защита на входе

Установка защитных сеток или заградительных полос по периметру грядок мешает медведке добраться до посадок. Особенно полезны такие меры в теплицах и при высадке рассады. Можно использовать пластиковые бутылки, разрезанные вдоль и установленные в почву вокруг корней — простая, но действенная защита.

Комплексный подход — ключ к победе

Для достижения максимального эффекта стоит комбинировать несколько методов: совмещать ловушки с профилактикой, чередовать культуры, использовать биопрепараты и наблюдать за состоянием почвы. Регулярность и внимательность — вот лучшие союзники в борьбе с медведкой.

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный
Здоровье
Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный Аудио 
Похудение начинается с миски: вечерний суп, который заменяет обжоры и слёзы
Еда и рецепты
Похудение начинается с миски: вечерний суп, который заменяет обжоры и слёзы Аудио 
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения
Туризм
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Последние материалы
Польский Дубай: как Ярославец стал курортом, на который едут со всей Европы
Салон закрыт, кредит висит: почему китайские бренды начали тайно уходить из России
Собаки, с которыми вы сблизитесь навсегда — узнайте, кто они
Риелтор о продаже долей в недвижимости: главная причина огромных скидок – в этом
Спасаем помидоры от фитофторы: вот неожиданный бесплатный способ, работает лучше химии
Новый удар по кошельку! Тарифы на жилищные услуги в России повысятся на 11,9%
Интернет-апокалипсис: что будет с нашим мозгом, когда рухнет сеть
Решение для садоводов: как собрать дождевую воду эффективно
Алёна Водонаева заинтриговала фанатов: вот что она приготовила сыну-подростку — подарок ждёт своего часа
Он прилип к бамперу — вы остались спокойны: хитрые способы унять хвост на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.