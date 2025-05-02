Спасаем помидоры от фитофторы: вот неожиданный бесплатный способ, работает лучше химии

Фитофтороз — одно из самых опасных грибковых заболеваний, способное за короткое время уничтожить весь урожай томатов. Однако существует простой, доступный и экологичный метод борьбы — обработка плодов горячей водой.
Метод основан на том, что споры фитофторы крайне чувствительны к высокой температуре. Кратковременное термическое воздействие позволяет уничтожить их на поверхности томатов и предотвратить распространение заболевания при хранении. Это особенно актуально для уже собранных плодов, которые внешне могут выглядеть здоровыми, но быть заражёнными.
Для процедуры нагрейте воду до температуры 50-55 °C. Температуру необходимо контролировать термометром — перегрев повредит плоды. Томаты опускаются в горячую воду на 1-2 минуты, после чего быстро охлаждаются в холодной воде. Такая "контрастная ванна" останавливает процесс нагрева и защищает мякоть от повреждения.
После обработки помидоры следует хорошо высушить и аккуратно разложить в ящики или коробки в 2-3 слоя. Это минимизирует риск повторного заражения и позволит сохранить вкус и товарный вид.
Горячая вода — это решение только для уже собранных плодов. Чтобы защитить сами растения в открытом грунте или теплице, необходимо использовать профилактические меры:
биопрепараты (например, "Фитоспорин" или "Трихоцин"),
народные средства (растворы на основе чеснока, йода, молочной сыворотки),
химические фунгициды — на поздних стадиях болезни.
Для полной защиты урожая важно соблюдать базовые агротехнические принципы:
регулярно удаляйте поражённые листья и плоды;
обеспечивайте хорошую вентиляцию кустов;
избегайте переувлажнения почвы;
подвязывайте растения и мульчируйте почву;
осматривайте рассаду перед посадкой.
Такие комплексные меры значительно снижают риск распространения фитофторы и помогают сохранить урожай до самого конца сезона.
Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae).
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