Спасаем помидоры от фитофторы: вот неожиданный бесплатный способ, работает лучше химии

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фитофтороз — одно из самых опасных грибковых заболеваний, способное за короткое время уничтожить весь урожай томатов. Однако существует простой, доступный и экологичный метод борьбы — обработка плодов горячей водой.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты на грядке

Почему это работает

Метод основан на том, что споры фитофторы крайне чувствительны к высокой температуре. Кратковременное термическое воздействие позволяет уничтожить их на поверхности томатов и предотвратить распространение заболевания при хранении. Это особенно актуально для уже собранных плодов, которые внешне могут выглядеть здоровыми, но быть заражёнными.

Как правильно обработать помидоры

Для процедуры нагрейте воду до температуры 50-55 °C. Температуру необходимо контролировать термометром — перегрев повредит плоды. Томаты опускаются в горячую воду на 1-2 минуты, после чего быстро охлаждаются в холодной воде. Такая "контрастная ванна" останавливает процесс нагрева и защищает мякоть от повреждения.

После обработки помидоры следует хорошо высушить и аккуратно разложить в ящики или коробки в 2-3 слоя. Это минимизирует риск повторного заражения и позволит сохранить вкус и товарный вид.

Что делать с кустами на грядке

Горячая вода — это решение только для уже собранных плодов. Чтобы защитить сами растения в открытом грунте или теплице, необходимо использовать профилактические меры:

биопрепараты (например, "Фитоспорин" или "Трихоцин"),

народные средства (растворы на основе чеснока, йода, молочной сыворотки),

химические фунгициды — на поздних стадиях болезни.

Агротехнические приёмы для профилактики

Для полной защиты урожая важно соблюдать базовые агротехнические принципы:

регулярно удаляйте поражённые листья и плоды;

обеспечивайте хорошую вентиляцию кустов;

избегайте переувлажнения почвы;

подвязывайте растения и мульчируйте почву;

осматривайте рассаду перед посадкой.

Такие комплексные меры значительно снижают риск распространения фитофторы и помогают сохранить урожай до самого конца сезона.

Уточнения

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae).

