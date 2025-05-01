Как защитить свой сад от шершней: убийца насекомых, который выглядит как садовая диковинка

3:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С первыми тёплыми днями возвращается не только удовольствие проводить время в саду, но и нашествие нежеланных гостей — азиатских шершней. Эти агрессивные насекомые становятся всё большей проблемой как для людей, так и для экосистем. Вместо химических средств всё больше садоводов выбирают природные методы. И одно растение в этом списке — особенно эффективно: саррацения.

Фото: commons.wikimedia.org by JuliaCh12, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Саррацения

Почему азиатские шершни опасны для природы

Впервые появившись в Европе случайно в начале 2000-х годов, азиатский шершень был официально признан инвазивным видом в Евросоюзе в 2016 году. Он охотится преимущественно на пчёл и других опылителей, которые играют ключевую роль в поддержании биологического разнообразия.

Один гнездовой рой шершней, насчитывающий от 3000 до 5000 особей, способен уничтожить до восьми килограммов насекомых за сезон — половина из которых пчёлы. Такое давление на экосистему приводит к снижению урожайности, нарушению равновесия в природе и даже к исчезновению местных видов.

Хотя укус азиатского шершня не опаснее укуса пчелы для здорового человека, массовое присутствие этих насекомых представляет серьёзную угрозу.

Какие растения отпугивают азиатских шершней

Эти насекомые особенно любят сладкие запахи: плодовые деревья (яблони, груши, инжир, вишня), а также ивы и дубы часто становятся "приманкой" и местом постройки гнёзд.

Но есть растения, которые отпугивают их своим ароматом:

мята перечная,

цитронелла,

шалфей,

розмарин,

лаванда,

гвоздика,

герань.

Размещая такие растения по периметру террасы или зоны отдыха, можно создать ароматический барьер, который поможет удержать шершней на расстоянии.

Как саррацения ловит шершней

Среди всех природных средств именно саррацения выделяется своей уникальной эффективностью. Это хищное растение родом из Северной Америки, и оно работает как ловушка.

Саррацения выделяет сладкий нектар на верхушках своих листьев, который притягивает шершней. Приземлившись, насекомое скользит по гладким внутренним стенкам и падает в липкую жидкость внутри растения. Выбраться обратно невозможно. В итоге шершень переваривается, принося пользу растению и избавляя вас от агрессивного соседа.

"Саррацения может ловить до четырёх азиатских шершней в день, обеспечивая защиту участка без вмешательства человека", — отмечают специалисты.

К тому же растение выглядит необычно и декоративно, украшая сад.

Почему лучше использовать природные методы

Уничтожение гнезда или даже одиночного шершня может обернуться бедой. При угрозе один шершень выделяет особое вещество, которое служит сигналом тревоги. В результате другие особи атакуют коллективно.

Вместо рискованной борьбы лучше создать среду, в которой шершни не захотят обосновываться. Комбинация ароматических растений и саррацении — это экологичный способ защиты, сохраняющий баланс и помогающий природе.

Уточнения

Ше́ршни (лат. Vespa, букв. «оса») — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры; особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм — наибольшую среди общественных ос.

