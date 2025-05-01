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Друзья и враги розмарина в саду: лучшие советы по выращиванию кустарника

2:47
Садоводство

Заядлые садоводы хорошо знают — даже среди растений бывают симпатии и антипатии. Если посадить неподходящих соседей рядом, можно невольно испортить развитие всего участка. Сегодня мы поговорим о розмарине — любимце средиземноморской кухни и частом госте на подоконниках и грядках. Оказывается, даже у такого неприхотливого растения есть "враги".

Розмарин
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Розмарин

Розмарин — звезда среди ароматических трав

Розмарин — незаменимый компонент в кухне и один из самых выносливых представителей мира зелени. Он не требует особого ухода, легко переносит засуху и жару, а его древесный аромат делает блюда выразительными. Именно благодаря этому он стал идеальным выбором для тех, кто хочет озеленить участок, но не обладает опытом.

Однако, перед тем как высаживать его в компании с другими ароматическими растениями, стоит помнить, что не все из них сочетаются. Без понимания характеров и потребностей растений легко совершить ошибку, которая сведёт на нет все усилия.

Розмарин и его враги: кого избегать?

Несмотря на устойчивость к погоде и почвенным условиям, розмарин плохо уживается с двумя популярными ароматическими растениями — мятой и базиликом.

"Худшие соседи для розмарина — это мята и базилик. Первая быстро разрастается и захватывает территорию, а вторая нуждается в постоянной влажности — полной противоположности предпочтений розмарина".

Также не стоит сажать его рядом с тенелюбивыми растениями — длинные стебли могут закрыть солнце, а без света розмарин начинает чахнуть.

Лучшие соседи для розмарина

Чтобы не ошибиться в компаньонах, лучше выбирать растения со схожими предпочтениями: минимальный полив, легкий, сухой грунт и максимум солнца. Совместная посадка, или "консорация", улучшает не только внешний вид, но и устойчивость растений к болезням и вредителям.

К примеру, календула отлично защищает розмарин от паразитов, а соседство с шалфеем или пенстемоном поможет оптимально использовать вертикальное пространство.

Овощи, с которыми розмарин работает на ура

Розмарин способен не только облагородить клумбу, но и улучшить вкус выращиваемых рядом овощей. Его особенно рекомендуют сажать рядом с:

  • морковью,

  • капустой,

  • помидорами,

  • фасолью.

Такое соседство усиливает аромат овощей, стимулирует их рост и одновременно экономит пространство. Главное — избегать влажной почвы и грамотно подбирать растения-компаньоны, если выращиваете в одном горшке или контейнере.

Уточнения

Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода распространены в Средиземноморье и Европе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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