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Простой способ отпугнуть комаров и ос из вашей террасы с помощью кофейной гущи

2:33
Садоводство » Вредители и болезни

Кофейная гуща, которую часто просто выбрасывают, может быть использована в домашних условиях как универсальное средство. Весной и летом кофейная гуща может даже отпугнуть назойливых ос и насекомых.

Кофейная гуща
Фото: Own work is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Кофейная гуща

Кофе — один из самых популярных напитков в Чехии. Он не только бодрит и вкусен, но и может положительно влиять на ваше здоровье. Остатки кофейной гущи можно использовать, например, в качестве удобрения для сада. Кроме того, кофейная гуща может служить секретным средством против надоедливых насекомых во время садовых вечеринок и гриля.

Кофейная гуща против комаров

Согласно данным Американского агентства по охране окружающей среды (EPA), кофейную гущу можно использовать как защиту от комаров, ос и других насекомых. Для этого просто необходимо ее поджечь. Дым, который образуется при горении, эффективно отпугивает насекомых, что делает кофейную гущу отличным средством защиты во время гриля.

Как воспользоваться кофейной гущей

  1. Подготовка гущи: соберите кофейную гущу заранее и дайте ей высохнуть на солнце на подносе или тарелке в течение одного дня, чтобы она хорошо горела. Альтернативно, можно нагреть гущу в духовке при температуре 80 градусов примерно полчаса или в микроволновой печи на среднем режиме в течение пяти минут.
  2. Использование при гриле: при приготовлении на гриле разместите сухую кофейную гущу на гриль-панели или фольге, а затем подожгите с помощью угля или кухонной бумаги. Позвольте дыму рассеиваться вокруг.
  3. Усиление эффекта: для улучшения эффекта можно добавить свежий шалфей или розмарин и поджарить их вместе с кофейной гущей.

Почему кофейная гуща так эффективна

Причина этого метода заключается в остром обонянии многих видов насекомых. Уже достаточно сильный запах кофе при горении усиливается и распространяется на большую площадь, что отпугивает комаров и других насекомых.

Использование кофейной гущи в качестве является природным, дешевым и экологически чистым методом по сравнению с химическими средствами. 

Таким образом, кофейная гуща может стать отличным помощником в защите от насекомых, позволяя вам наслаждаться временем на свежем воздухе без вреда для окружающей среды.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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