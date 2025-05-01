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Как избавиться от муравьёв в саду с помощью простого трюка

2:52
Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи в саду могут доставлять множество неудобств, особенно когда их деятельность начинает портить газон или цветники. Прежде чем прибегать к химическим средствам, стоит попробовать простой и естественный метод, который поможет вам вернуть покой в ваш сад.

Тля и муравьи
Фото: Own work by Thomas Bresson, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тля и муравьи

Роль муравьев в экосистеме сада

Муравьи играют важную роль в природной экосистеме, выступая в качестве санитаров, питаясь органическими остатками и помогая контролировать рост плесени и бактерий. Они также способны бороться с другими вредителями, такими как личинки и яйца насекомых, которые повреждают растения. Однако когда муравьи начинают строить свои муравейники на газоне или в саду, они могут причинить вред растениям и ухудшить косметический вид вашего участка.

Как избавиться от муравьёв без химии

Для эффективного устранения проблемы не нужны агрессивные химикаты. Вам потребуется один из распространенных продуктов, который наверняка есть на вашей кухне — разрыхлитель теста или сода. Оба эти средства имеют раздражающее действие на муравьев, меняя pH среды, что затрудняет их движение и коммуникацию. Они не ядовиты, но становятся достаточно неудобными, чтобы муравьи искали новое место для жизни.

Этот метод имеет и еще одно преимущество: его можно использовать многократно, не беспокоясь о земле или растениях, что важно для тех, кто хочет заботиться о своем саде естественным образом.

Как применить метод

Применение простое: просто посыпьте муравьиные тропы и окрестности муравейника измельченным порошком или содой. Можно также посыпать вход в их колонию или создавая барьер вдоль края газона.

Следует помнить, что порошок должен оставаться сухим, поэтому лучше всего использовать его в сухую погоду. Уже через несколько дней вы заметите, что активность муравьев значительно уменьшится — они просто переселятся в более подходящее для них место.

Безопасное и экологичное решение

Этот метод является безопасным, экологичным и недорогим решением, которое можно применять всегда, когда муравьи начинают слишком беспокоить. Он не вредит растениям, детям или домашним животным. Вам потребуется всего лишь немного терпения и регулярности, чтобы возвратить контроль над своим садом. Также полезно следить за ситуацией в течение следующих нескольких дней и при необходимости пополнять запасы порошка, если его унесет ветер или смоет дождь.

Такое простое и эффективное решение позволит вам избавиться от муравьев, сохраняя при этом экологическую чистоту и здоровье вашего сада.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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