Крапива — природное удобрение: как использовать для повышения урожайности

Крапива — это мощный источник азота и отличное натуральное удобрение. С помощью крапивной жижи и отвара можно получить полезные вещества, необходимые для здоровья растений. В этой статье мы поделимся простыми рецептами и полезными советами по использованию крапивы в качестве удобрения.

Фото: adampauli.de by Paul Adam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крапива

Что такое крапива и как она может помочь растениям?

Крапива двудомная (Urtica dioica) часто считается нежелательным растением на даче, но на самом деле это ценное лекарственное растение. Крапивные листья являются основным источником питания для гусениц красивого бабочки — крапивницы. Выращивая крапиву на своем участке, вы обеспечите натуральный источник удобрений и поддержку местной экосистеме.

Когда собирать крапиву?

Наиболее эффективное удобрение можно получить из молодых растений, которые еще не зацвели. Это период с конца апреля до середины июня, в зависимости от региона. Избегайте сбора крапивы в загрязненных местах, особенно рядом с полями, где растения могут содержать пестициды. Крапивные удобрения богаты такими ценными элементами, как азот, калий, фосфор, железо, цинк и органические кислоты.

Как приготовить крапивную жижу

Приготовление удобрения не требует особых усилий:

Соберите целые растения и нарежьте их на мелкие кусочки. Поместите их в ведро в пропорции 1-2 кг зелени на 10 литров воды. Лучше использовать дождевую воду или отстоянную водопроводную воду для удаления хлора. Накройте ведро и поставьте в полутенистое место, так как жижка будет издавать сильный запах. Каждый день перемешивайте, чтобы обеспечить доступ кислорода и улучшить работу анаэробных бактерий. Через 2-3 недели жижка будет готова, когда на поверхности перестанут образовываться пузырьки.

При использовании, разводите жижу в соотношении 1:10 для полива и 1:20 для опрыскивания. Это средство будет особенно полезно для овощей, таких как помидоры, огурцы, тыквы и зелень, а также для декоративных растений, таких как розы и многолетники.

Крапивный отвар — быстрое и нежное решение

Для более чувствительных растений, таких как рассада и комнатные цветы, подойдет крапивный отвар. Он обогатит почву микроорганизмами и ускорит разложение органического вещества.

Приготовление простое:

Залейте нарезанную крапиву теплой водой. Каждый день перемешивайте, и через 2-3 дня отвар будет готов к использованию без разбавления.

Крапивный чай — быстрое удобрение для нетерпеливых

Для быстрого получения удобрения замочите 28 г крапивы в 240 мл кипящей воды на 20 минут до часа, затем процедите. Крапивный «отход» можно выкинуть в компост. Разведите удобрение в соотношении 1:10 перед использованием.

Полезные советы

Добавление других дикорастущих растений, таких как хвощ, тыква, ромашка и одуванчик, в состав удобрения увеличит его эффективность. Таким образом, ваши растения получат еще больше полезных элементов для здорового роста.