Крапива — природное удобрение: как использовать для повышения урожайности

Крапива — это мощный источник азота и отличное натуральное удобрение. С помощью крапивной жижи и отвара можно получить полезные вещества, необходимые для здоровья растений. В этой статье мы поделимся простыми рецептами и полезными советами по использованию крапивы в качестве удобрения.
Крапива двудомная (Urtica dioica) часто считается нежелательным растением на даче, но на самом деле это ценное лекарственное растение. Крапивные листья являются основным источником питания для гусениц красивого бабочки — крапивницы. Выращивая крапиву на своем участке, вы обеспечите натуральный источник удобрений и поддержку местной экосистеме.
Наиболее эффективное удобрение можно получить из молодых растений, которые еще не зацвели. Это период с конца апреля до середины июня, в зависимости от региона. Избегайте сбора крапивы в загрязненных местах, особенно рядом с полями, где растения могут содержать пестициды. Крапивные удобрения богаты такими ценными элементами, как азот, калий, фосфор, железо, цинк и органические кислоты.
Приготовление удобрения не требует особых усилий:
При использовании, разводите жижу в соотношении 1:10 для полива и 1:20 для опрыскивания. Это средство будет особенно полезно для овощей, таких как помидоры, огурцы, тыквы и зелень, а также для декоративных растений, таких как розы и многолетники.
Для более чувствительных растений, таких как рассада и комнатные цветы, подойдет крапивный отвар. Он обогатит почву микроорганизмами и ускорит разложение органического вещества.
Приготовление простое:
Для быстрого получения удобрения замочите 28 г крапивы в 240 мл кипящей воды на 20 минут до часа, затем процедите. Крапивный «отход» можно выкинуть в компост. Разведите удобрение в соотношении 1:10 перед использованием.
Добавление других дикорастущих растений, таких как хвощ, тыква, ромашка и одуванчик, в состав удобрения увеличит его эффективность. Таким образом, ваши растения получат еще больше полезных элементов для здорового роста.
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