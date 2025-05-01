Правильные удобрения для картофеля: почему азот так важен

Опытные садоводы знают, что никогда не стоит сажать семенной картофель в пустые ямки. Для того чтобы получить богатый, крупный и здоровый урожай, необходимо использовать подходящие удобрения.
Для достижения хороших результатов важно применять удобрения, содержащие азот. Этот элемент является ключевым для начала роста картофеля. Он отвечает за сильное развитие надземной части растений, укрепляет их и создает потенциал для формирования крупных клубней.
Перед посадкой картофеля в мае достаточно добавить в каждую ямку 1 столовую ложку удобрения. Это количество достаточно для того, чтобы картофель хорошо принялся и не происходил чрезмерный рост зеленой массы в ущерб урожаю.
Удобрение можно внести непосредственно в ямку перед посадкой, слегка перемешать с землей и затем высадить проросшие клубни. Уже через несколько недель растения начнут активно расти, и к середине лета вы сможете порадоваться мощной листвой и растущему урожаю.
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