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Правильные удобрения для картофеля: почему азот так важен

1:06
Садоводство » Советы

Опытные садоводы знают, что никогда не стоит сажать семенной картофель в пустые ямки. Для того чтобы получить богатый, крупный и здоровый урожай, необходимо использовать подходящие удобрения.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Для достижения хороших результатов важно применять удобрения, содержащие азот. Этот элемент является ключевым для начала роста картофеля. Он отвечает за сильное развитие надземной части растений, укрепляет их и создает потенциал для формирования крупных клубней.

Перед посадкой картофеля в мае достаточно добавить в каждую ямку 1 столовую ложку удобрения. Это количество достаточно для того, чтобы картофель хорошо принялся и не происходил чрезмерный рост зеленой массы в ущерб урожаю.

Удобрение можно внести непосредственно в ямку перед посадкой, слегка перемешать с землей и затем высадить проросшие клубни. Уже через несколько недель растения начнут активно расти, и к середине лета вы сможете порадоваться мощной листвой и растущему урожаю.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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