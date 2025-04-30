Как выращивать базилик, розмарин и мяту в горшках

3:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Травы можно успешно выращивать в ящиках или горшках на балконе. Если у вас нет большого опыта, выбирайте мяту, розмарин и базилик — они не требовательны в уходе. Узнайте, когда лучше всего сажать травы на балконе и как за ними ухаживать.

С наступлением весны многие задаются вопросом, какие травы можно вырастить на балконе. Какие из них многолетние, и какие подходят для солнечного или тенистого балкона? Свежие травы являются основой вкусных блюд, а их наличие в горшках на кухонном подоконнике или балконе создаёт атмосферу уюта. Если вы только начинаете экспериментировать с травами, выберите три сорта, которые можно использовать в различных блюдах. Базилик, розмарин и мята идеально подходят для этого. В то время как розмарин и мята — это многолетние растения, базилик, как правило, не переживает зиму, и его придётся сажать заново каждую весну.

Когда сажать травы на балконе?

Травы обычно садят на балконе весной, когда температура воздуха превышает 10 градусов. Это правило относится к базилику, розмарину и мяте. Эти растения не только украсят кухню, но и улучшат вкус ваших блюд. Свежие листья идеально подходят к томатам, пасте или запеканкам. Базилик также является основным компонентом для приготовления соуса песто, а его листья отлично подойдут для салатов и лимонада с огурцами. Лучше всего покупать саженцы в специализированных магазинчиках, где продаются лекарственные травы, так как растения из супермаркета часто менее качественные.

Базилик любит солнечные места, поэтому его нужно разместить на освещённом участке. Оптимальная температура для этого растения — 20-25 градусов Цельсия. В тенистом месте он будет расти медленнее, и листья будут менее ароматными. Убедитесь также, что горшок с базиликом стоит в укрытом от ветра и дождя месте. Растение не любит слишком влажную почву, но и слишком сухую ему тоже не подходит. Регулярно поливайте его (каждые два дня, в жару — каждый день), чтобы земля оставалась слегка влажной. Если почва будет сырой, базилик может загнить. В жаркие дни полезно опрыскивать листья водой. После покупки сразу пересаживайте базилик в больший горшок с питательной землёй, лучше выбрать универсальный грунт для balcонных растений.

Розмарин — универсальная трава в вашей кухне

Розмарин — это еще одна замечательная трава для кухни и для выращивания в горшках, которая прекрасно дополнит ваши блюда. Листья розмарина имеют сильный аромат, который напоминает о летнем отдыхе. Эта трава прекрасно растет в дикой природе, например, в Хорватии, и при добавлении в блюда усиливает их вкус. Розмарин также обладает успокаивающими свойствами благодаря содержащимся в нём эфирным маслами и часто используется в ароматерапии.

В кулинарии розмарин идеально подходит для приготовления маринадов. Он усиливает вкус мяса, особенно дичи и ягненка, а также придает особый вкус курице. Он также хорошо дополняет запеченные овощи. Очень вкусны запеченные картофельные кусочки с добавлением веточек розмарина. Свежие листья розмарина можно добавлять даже в десерты, такие как мороженое или печенье с орехами.

Как ухаживать за розмарином в горшке? Прежде всего, не переусердствуйте с поливом — растению лучше переносить сушь, чем избыточную влагу. Важно также обеспечить розмарину тёплое и солнечное место.