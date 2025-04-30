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Лучшие лианы для горшков: 5 простых в уходе растений, которые оживят небольшие пространства

3:35
Садоводство » Цветы

Заполните свои маленькие террасы, патио и балконы яркими лианами, придавая им зелень и живость. Вьющиеся растения могут полностью изменить вид вашего сада, добавив вертикальные акценты и создавая красивый зеленый фон, будь то небольшой тенистый балкон или солнечная терраса.

Лиана
Фото: Own work by Père Igor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лиана

От больших ваз с древовидными глициниями до малых терракотовых горшков с горошком. Вьющиеся растения способны сделать даже самое скромное пространство более привлекательным. Кроме того, контейнерное выращивание подходит для видов, которые активно разрастаются.

В этой статье расскажем о пяти простых вьющихся растениях для горшков, включая вечнозеленые и ароматные варианты. Если вы хотите укрыть перголу цветами или замаскировать некрасивую стену, вот несколько отличных вариантов для контейнерного выращивания.

Лучшие лианы для горшков

При выборе вьющихся растений важно учитывать климат и зону морозостойкости вашего региона. Некоторые цветущие лианы нуждаются в солнечном свете, в то время как многие вечнозеленые виды будут лучше расти в тени. Выбирайте растения, которые подходят вашему саду.

  • Трубчатая лиана: это мощное растение растет даже при минимальном уходе и отлично подходит для контейнерного выращивания. Она родом из Северной Америки и может вырастать до 12 метров за год. В горшке её рост можно контролировать. Лиана хорошо себя чувствует в зонах морозостойкости от 4 до 10 и нуждается в четырех часах солнечного света в день. Её цветы привлекают колибри и бабочек летом. Не забудьте направить её на опору и подрезать при необходимости.
  • Звёздный жасмин: это прекрасное вечнозеленое вьющиеся растение, которое станет ярким фоном для вашего сада. Оно славится белыми цветами и сладким ароматом, хорошо растет в зонах морозостойкости 8 и выше. Звездный жасмин быстро растёт и адаптируется к различным условиям — как в солнечных, так и в тенистых местах. Регулярная подрезка поможет сохранить аккуратный вид.
  • Клематис: существует множество сортов клематиса, которые прекрасно чувствуют себя в горшках. От популярных розовых клематисов до крупных 'Nelly Moser', большинство из них легко выращивать. Один из лучших вариантов для круглогодичного цветения — вечнозеленый клематис (Clematis armandii). Ему нужно немного солнца, хорошая дренажная система, а также ежегодная обрезка, чтобы не допустить чрезмерного роста.
  • Глициния (Wisteria): это эффектное вьющиеся растение требует немного больше внимания, но его красивые фиолетовые соцветия станут настоящим украшением вашего сада. Глициния предпочитает солнечные места и хороший дренаж.
  • Карликовая груша (Pyrus calleryana): этот вид лианы не только обладает декоративной листвой, но и может приносить плоды. Она хорошо растет в небольших горшках и станет отличным украшением для террас или балконов, добавляя уникальный штрих.

С этими простыми вьющимися растениями ваш сад или балкон станет настоящим уголком уюта. Они не только придадут красок и живости маленьким пространствам, но и создадут приятную атмосферу для отдыха.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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