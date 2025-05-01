Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки
На месте трагедии — цифровой гигант: зачем Бразилия строит новый техноград
Туризм в Монтане под угрозой: как тарифная война разрушает старые связи
Кажется, экономишь, а платишь вдвойне: подводные камни умного торможения
Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов
Друзья и враги розмарина в саду: лучшие советы по выращиванию кустарника
Перезагрузка господдержки: что изменится в финансировании сельского хозяйства
Вы дышали совсем неправильно — из-за этого сильная усталость и плохой сон
Зелёный горит, а поворачивать нельзя? Разгадка светофорной ловушки на перекрёстке

Как избавиться от муравьёв в саду простым и естественным способом

2:59
Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи в саду могут стать настоящей проблемой, особенно когда начинают разрушать ваш газон или появляются в неожиданных местах. Прежде чем прибегнуть к химическим средствам, стоит попробовать простой и естественный метод, который поможет вернуть вам спокойствие.

муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
муравей

Роль муравьёв в экосистеме

Муравьи могут быть интересными созданиями. Их организованный социальный строй, командная работа и способность строить впечатляющие сооружения вызывают восхищение. Однако когда их деятельность начинает затрагивать ваш сад и разрушает растения, трудно не чувствовать разочарования. Прежде чем приступать к борьбе, стоит понять, какую роль муравьи играют в экосистеме. В природе они являются уборщиками, питающимися органическими остатками и помогающими контролировать численность вредителей. Тем не менее, если муравьи начинают строить свои гнезда на газоне или вокруг своих любимых мест, это становится настоящей проблемой.

Эффективное и безопасное решение

К счастью, чтобы решить эту проблему, не нужно прибегать к агрессивной химии. Вам понадобятся обычные продукты из кухни, которые можно использовать не только для выпекания, но и для борьбы с муравьями. Речь идет о разрыхлителе теста или пищевой соде. Обе эти субстанции имеют раздражающее действие на муравьев, меняя pH их среды обитания и затрудняя их перемещение и взаимодействие. Они не являются ядовитыми, но достаточно неприятны, чтобы заставить муравьев поискать более комфортное место.

Кроме того, это решение можно использовать многократно, не беспокоясь о вреде для почвы или растений. Это особенно важно, если вы стремитесь заботиться о своем саде в гармонии с природой, избегая вредных пестицидов.

Как применить метод

Процесс очень прост. Посыпьте измельченным разрыхлителем или пищевой содой тропинки, по которым перемещаются муравьи, а также и само муравейник. Можно также обработать вход в их гнездо или создать барьер по краям газона.

Важно, чтобы порошок оставался сухим, поэтому лучше применять его в хорошую погоду. Спустя несколько дней вы заметите, что активность муравьев заметно снижается, и они покинут вашу территорию в поисках более подходящего места для жизни.

Это безопасное, экологичное и недорогое решение, которое можно использовать всякий раз, когда муравьи начинают доставлять неудобства. Оно не вредно для растений, детей или домашних животных. Все, что вам нужно — немного терпения и регулярности, чтобы вернуть контроль над своим садом. Не забудьте следить за ситуацией в последующие дни и при необходимости дополнить запасы порошка, если ветер или дождь унесли часть средства.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Наука и техника
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты Аудио 
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Наука и техника
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан Аудио 
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Последние материалы
Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки
На месте трагедии — цифровой гигант: зачем Бразилия строит новый техноград
Туризм в Монтане под угрозой: как тарифная война разрушает старые связи
Кажется, экономишь, а платишь вдвойне: подводные камни умного торможения
Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов
Друзья и враги розмарина в саду: лучшие советы по выращиванию кустарника
Перезагрузка господдержки: что изменится в финансировании сельского хозяйства
Вы дышали совсем неправильно — из-за этого сильная усталость и плохой сон
Как избавиться от муравьёв в саду простым и естественным способом
Зелёный горит, а поворачивать нельзя? Разгадка светофорной ловушки на перекрёстке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.