5 зелёных супергероев, которые защищают ваш дом от комаров и наполняют его свежестью

Хотите, чтобы сад был не только красивым, но и свободным от надоедливых насекомых — без химии и аэрозолей? Ответ прямо перед вами: определённые растения способны очищать воздух и одновременно работать как природные репелленты.
Вот 5 лучших вариантов, которые подойдут для сада, балкона или даже подоконника.
Её запах обожают люди и терпеть не могут комары, моль и муравьи. Дополнительно лаванда выделяет вещества, улучшающие качество воздуха в помещении.
Как ухаживать:
Солнце — на полную мощность
Почва — лёгкая и хорошо дренированная
Можно высаживать в клумбу или в горшок
Ароматный, полезный в кухне и незаменимый в борьбе с мухами и комарами. А ещё наполняет дом свежестью.
Советы по выращиванию:
Любит солнце и регулярный полив
Отлично себя чувствует в горшке у кухонного окна
Лимонный запах этой травы действует на комаров, как кнопка "выкл". Подходит для посадки рядом с зонами отдыха.
Особенности:
Лучше всего растёт в полутени
Предпочитает слегка влажную почву
Быстро разрастается и образует пышные кустики
Яркие цветы и природная защита в одном флаконе: они содержат пиретрины — вещества, отпугивающие тлю, комаров и муравьёв.
Условия:
Полное солнце
Умеренный полив
Цветение — в разное время года
Ещё одна ароматная приправа с суперспособностями: отпугивает вредителей и освежает воздух.
Советы:
Любит солнце
Почва — сухая, полив редкий
Можно посадить в грядке или в контейнере
Практический лайфхак:
Размещайте такие растения у окон, дверей и на балконах — и получите зелёный щит от насекомых и приятный фон для дыхания.
Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.