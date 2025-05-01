5 зелёных супергероев, которые защищают ваш дом от комаров и наполняют его свежестью

Хотите, чтобы сад был не только красивым, но и свободным от надоедливых насекомых — без химии и аэрозолей? Ответ прямо перед вами: определённые растения способны очищать воздух и одновременно работать как природные репелленты.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ароматные травы

Вот 5 лучших вариантов, которые подойдут для сада, балкона или даже подоконника.

1. Лаванда

Её запах обожают люди и терпеть не могут комары, моль и муравьи. Дополнительно лаванда выделяет вещества, улучшающие качество воздуха в помещении.

Как ухаживать:

Солнце — на полную мощность

Почва — лёгкая и хорошо дренированная

Можно высаживать в клумбу или в горшок

2. Базилик

Ароматный, полезный в кухне и незаменимый в борьбе с мухами и комарами. А ещё наполняет дом свежестью.

Советы по выращиванию:

Любит солнце и регулярный полив

Отлично себя чувствует в горшке у кухонного окна

3. Мелисса

Лимонный запах этой травы действует на комаров, как кнопка "выкл". Подходит для посадки рядом с зонами отдыха.

Особенности:

Лучше всего растёт в полутени

Предпочитает слегка влажную почву

Быстро разрастается и образует пышные кустики

4. Хризантемы

Яркие цветы и природная защита в одном флаконе: они содержат пиретрины — вещества, отпугивающие тлю, комаров и муравьёв.

Условия:

Полное солнце

Умеренный полив

Цветение — в разное время года

5. Розмарин

Ещё одна ароматная приправа с суперспособностями: отпугивает вредителей и освежает воздух.

Советы:

Любит солнце

Почва — сухая, полив редкий

Можно посадить в грядке или в контейнере

Практический лайфхак:

Размещайте такие растения у окон, дверей и на балконах — и получите зелёный щит от насекомых и приятный фон для дыхания.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

