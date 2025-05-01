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5 зелёных супергероев, которые защищают ваш дом от комаров и наполняют его свежестью

Садоводство

Хотите, чтобы сад был не только красивым, но и свободным от надоедливых насекомых — без химии и аэрозолей? Ответ прямо перед вами: определённые растения способны очищать воздух и одновременно работать как природные репелленты.

Ароматные травы
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ароматные травы

Вот 5 лучших вариантов, которые подойдут для сада, балкона или даже подоконника.

1. Лаванда

Её запах обожают люди и терпеть не могут комары, моль и муравьи. Дополнительно лаванда выделяет вещества, улучшающие качество воздуха в помещении.

Как ухаживать:

  • Солнце — на полную мощность

  • Почва — лёгкая и хорошо дренированная

  • Можно высаживать в клумбу или в горшок

2. Базилик

Ароматный, полезный в кухне и незаменимый в борьбе с мухами и комарами. А ещё наполняет дом свежестью.

Советы по выращиванию:

  • Любит солнце и регулярный полив

  • Отлично себя чувствует в горшке у кухонного окна

3. Мелисса

Лимонный запах этой травы действует на комаров, как кнопка "выкл". Подходит для посадки рядом с зонами отдыха.

Особенности:

  • Лучше всего растёт в полутени

  • Предпочитает слегка влажную почву

  • Быстро разрастается и образует пышные кустики

4. Хризантемы

Яркие цветы и природная защита в одном флаконе: они содержат пиретрины — вещества, отпугивающие тлю, комаров и муравьёв.

Условия:

  • Полное солнце

  • Умеренный полив

  • Цветение — в разное время года

5. Розмарин

Ещё одна ароматная приправа с суперспособностями: отпугивает вредителей и освежает воздух.

Советы:

  • Любит солнце

  • Почва — сухая, полив редкий

  • Можно посадить в грядке или в контейнере

Практический лайфхак:
Размещайте такие растения у окон, дверей и на балконах — и получите зелёный щит от насекомых и приятный фон для дыхания.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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