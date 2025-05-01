Цыпа одобряет: 7 растений, которые сделают курятник зелёным, уютным и пахнущим лавандой

Если вам кажется, что курятник — это просто сетка, сено и клюв, самое время пересмотреть этот взгляд. С правильными растениями даже загон для кур может превратиться в ухоженный уголок сада, где куры чувствуют себя спокойно, а участок — выглядит нарядно.
Среди фаворитов — бархатцы, настурция и окопник. Они не только украшают пространство, но и устойчивы к клеванию.
"Окопник быстро отрастает после того, как его щиплют, — делится Элам Миллер, мастер-амиш и владелец The Hen House Collection. — Куры его любят, но полностью уничтожить не могут".
Не забывайте и про многолетние кустарники. "Бабочкин куст отлично себя показывает — он не ядовитый, и курицы его почти не трогают", — объясняет флорист и садовод Глория Симс. Вдобавок такие растения привлекают опылителей, что полезно для всего огорода.
Мята, розмарин, тимьян и кинза не только безопасны для кур, но и помогают держать насекомых под контролем. "Посадите травы вдоль ограждения — пусть куры щиплют, что прорастает наружу", — советует Лиза Стил, автор и телеведущая, разводящая кур в пятом поколении.
Кустовые сорта бамбука создают живую изгородь, которую куры не щиплют. Сирень добавляет цвета и аромата, а небольшие деревья, такие как шелковица, дают тень и вкусные ягоды.
При этом стоит помнить: любые молодые саженцы лучше защищать сеткой или камнями. Иначе они быстро станут жертвой куриного интереса.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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