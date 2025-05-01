Грядка мечты: эти растения рядом с базиликом дают больше плодов и меньше проблем

Базилик — не только ароматная приправа, но и отличный сосед в огороде. Он способен отпугивать вредителей и улучшать вкус овощей, с которыми делит грядку. Если посадить его рядом с нужными культурами, можно получить более щедрый и вкусный урожай.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Базилик

Вот какие растения особенно «дружат» с базиликом.

1. Помидоры

Сочетание базилика и томатов — классика не только в салате, но и в грядке. Базилик отпугивает вредителей томатов и помогает опылять цветы, а помидоры делают его аромат насыщеннее.

2. Морковь

Базилик защищает морковь от вредителей, а морковь рыхлит почву, улучшая условия для корней. Главное — не сажать слишком близко, чтобы при сборе урожая не повредить корни базилика.

3. Орегано

И орегано, и базилик любят солнце и сухую почву. Вместе они помогают удерживать влагу, а вдобавок отлично сочетаются в кулинарии. Только следите: орегано может разрастись.

4. Цукини

Базилик защищает листья кабачков от грибка и привлекает пчёл, что улучшает завязь плодов. Есть мнение, что даже вкус кабачков улучшается рядом с ним.

5. Петрушка

Эти травы не мешают друг другу в росте, привлекают полезных насекомых и вместе создают ароматный барьер для вредителей.

6. Болгарский перец

Обе культуры любят тепло и влагу. Базилик рядом с перцем помогает защититься от тли и паутинного клеща.

7. Бархатцы

Красивое и полезное соседство. Бархатцы усиливают «отпугивающий эффект» базилика, а также украшают грядку.

8. Листовой салат

Высокий базилик создаёт тень, продлевая сезон салата. Аромат может повлиять на вкус зелени.

9. Баклажаны

Баклажаны затеняют базилик в жару, не давая ему преждевременно зацвести, а базилик отпугивает вредителей с баклажанов.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

