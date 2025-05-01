Грядка мечты: эти растения рядом с базиликом дают больше плодов и меньше проблем

Базилик — не только ароматная приправа, но и отличный сосед в огороде. Он способен отпугивать вредителей и улучшать вкус овощей, с которыми делит грядку. Если посадить его рядом с нужными культурами, можно получить более щедрый и вкусный урожай.
Вот какие растения особенно «дружат» с базиликом.
Сочетание базилика и томатов — классика не только в салате, но и в грядке. Базилик отпугивает вредителей томатов и помогает опылять цветы, а помидоры делают его аромат насыщеннее.
Базилик защищает морковь от вредителей, а морковь рыхлит почву, улучшая условия для корней. Главное — не сажать слишком близко, чтобы при сборе урожая не повредить корни базилика.
И орегано, и базилик любят солнце и сухую почву. Вместе они помогают удерживать влагу, а вдобавок отлично сочетаются в кулинарии. Только следите: орегано может разрастись.
Базилик защищает листья кабачков от грибка и привлекает пчёл, что улучшает завязь плодов. Есть мнение, что даже вкус кабачков улучшается рядом с ним.
Эти травы не мешают друг другу в росте, привлекают полезных насекомых и вместе создают ароматный барьер для вредителей.
Обе культуры любят тепло и влагу. Базилик рядом с перцем помогает защититься от тли и паутинного клеща.
Красивое и полезное соседство. Бархатцы усиливают «отпугивающий эффект» базилика, а также украшают грядку.
Высокий базилик создаёт тень, продлевая сезон салата. Аромат может повлиять на вкус зелени.
Баклажаны затеняют базилик в жару, не давая ему преждевременно зацвести, а базилик отпугивает вредителей с баклажанов.
Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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