Газон в дырочку, а подозреваемых — нет: кто копает ночью под носом

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если на газоне появляются лунки без насыпанной земли — это вовсе не обязательно кроты. Присмотритесь: по форме, глубине и расположению ям можно довольно точно определить, кто хозяйничает на участке.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огород

Кто роет, но не оставляет кучи

Вот восемь возможных "копателей", за которыми стоит понаблюдать:

Личинки. Сами они землю не роют, но ради них трудятся скунсы, еноты и птицы — они вспахивают газон в поисках сочных белых "С"-образных личинок.

Белки и бурундуки. Первые выкапывают неглубокие ямки для орехов, вторые создают настоящие подземные тоннели.

Наземные осы. Часто используют старые норы грызунов, делая аккуратные входы в сухой почве. Определить их можно, если понаблюдать за активностью возле отверстий.

Скунсы. Активны ночью. Ищут насекомых, переворачивая дерн и оставляя неглубокие ямы.

Еноты. Действуют примерно как скунсы, но куда сильнее: могут поддевать целые участки газона.

Полевки. Роют узкие туннели близко к поверхности. Заметны весной, когда сходит снег.

Гнездящиеся пчёлы. Небольшие отверстия в сухой песчаной почве — след их гнезд. Трогать их не стоит: они неагрессивны.

Крысы. Их норы крупнее, с гладкими краями и часто несколькими выходами. На участках появляются там, где есть лёгкий доступ к еде и укрытию.

Что делать

Уберите мусор, высокую траву и кормушки — это снижает интерес животных к участку.

Обработайте газон от личинок, чтобы скунсы и еноты потеряли к нему интерес.

Используйте отпугиватели — от капсаицина до датчиков движения.

Для защиты растений можно установить барьеры и сетки.

Если ситуация не меняется, а особенно если дело касается пчёл или охраняемых видов, лучше обратиться к специалисту.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

