Газон в дырочку, а подозреваемых — нет: кто копает ночью под носом

Если на газоне появляются лунки без насыпанной земли — это вовсе не обязательно кроты. Присмотритесь: по форме, глубине и расположению ям можно довольно точно определить, кто хозяйничает на участке.
Вот восемь возможных "копателей", за которыми стоит понаблюдать:
Личинки. Сами они землю не роют, но ради них трудятся скунсы, еноты и птицы — они вспахивают газон в поисках сочных белых "С"-образных личинок.
Белки и бурундуки. Первые выкапывают неглубокие ямки для орехов, вторые создают настоящие подземные тоннели.
Наземные осы. Часто используют старые норы грызунов, делая аккуратные входы в сухой почве. Определить их можно, если понаблюдать за активностью возле отверстий.
Скунсы. Активны ночью. Ищут насекомых, переворачивая дерн и оставляя неглубокие ямы.
Еноты. Действуют примерно как скунсы, но куда сильнее: могут поддевать целые участки газона.
Полевки. Роют узкие туннели близко к поверхности. Заметны весной, когда сходит снег.
Гнездящиеся пчёлы. Небольшие отверстия в сухой песчаной почве — след их гнезд. Трогать их не стоит: они неагрессивны.
Крысы. Их норы крупнее, с гладкими краями и часто несколькими выходами. На участках появляются там, где есть лёгкий доступ к еде и укрытию.
Уберите мусор, высокую траву и кормушки — это снижает интерес животных к участку.
Обработайте газон от личинок, чтобы скунсы и еноты потеряли к нему интерес.
Используйте отпугиватели — от капсаицина до датчиков движения.
Для защиты растений можно установить барьеры и сетки.
Если ситуация не меняется, а особенно если дело касается пчёл или охраняемых видов, лучше обратиться к специалисту.
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.
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