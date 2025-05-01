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От косточки до тарелки: эти фрукты не заставят себя ждать до следующего сезона

2:03
Садоводство

Сладкая клубника на завтрак, сочный арбуз в жару или дыня на вечернем пикнике — и всё это прямо с грядки. Звучит утопично? Не совсем. Есть фрукты, которые можно посадить уже сейчас и успеть собрать первый урожай этим летом.

Ломтики дыни
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ломтики дыни

Да, не все растения поспешат порадовать плодами, но с правильным выбором сорта и немного заботы — вполне реально получить свои ягоды и дыни всего за пару месяцев. Вот что стоит попробовать посадить уже сегодня.

Быстрые, вкусные, домашние

  • Клубника — фаворит в списке. Её можно выращивать в горшках, корзинах или просто в грунте. Она порадует белыми цветками и сочными ягодами уже через 60-90 дней.
  • Арбуз и дыня — чемпионы летнего отдыха. При посадке в тёплую почву дают плоды через 70-100 дней. Главное — солнце, расстояние между растениями и хороший полив.
  • Медовая дыня — не только вкусная, но и полезная. Предпочитает лёгкую почву и открытое солнце. Урожай можно получить через 75-90 дней. Чтобы ускорить процесс, семена можно прорастить дома и пересадить в сад, как только минует угроза заморозков.

Ягоды — в саду и в горшке

  • Малина — плодоносит через 1-2 года, но некоторые осенние сорта дают ягоды уже в первый сезон. Можно посадить готовый куст — тогда шансы на урожай выше.
  • Ежевика — особенно сорта "Примокан" — порадует ягодами в первый год. Её удобно выращивать на шпалере, а при нехватке места — в больших горшках.

"Вы поймёте, что пора собирать арбузы, когда нижняя часть дыни пожелтеет, а при лёгком постукивании будет слышен глухой звук", — рассказывает Ребекка Сирс, садовод и маркетинг-директор компании Ferry-Morse.

Если хочется сладкого лета — начинать нужно прямо сейчас.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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