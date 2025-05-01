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Лайфхак с кухни, который спасёт вашу обувь от кошмара запаха ног

1:58
Садоводство

Усталость, рабочий день на ногах или активный спорт — все это может привести к появлению неприятного запаха в обуви. Но есть отличное решение этой проблемы, которое можно найти прямо на вашей кухне. Да-да, это не покупной дезодорант для обуви, а простая пищевая сода!

Запах
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запах

Почему обувь начинает пахнуть

По данным компании Fresh Wave, ответ на этот вопрос гораздо проще, чем кажется. Пот, который выделяется из наших ног, сам по себе не пахнет. Неприятный запах появляется, когда пот задерживается в обуви и создает идеальные условия для бактерий, которые начинают расщеплять его. Эти бактерии выделяют вещества, вызывающие тот самый ужасный запах.

Секрет борьбы с запахом ног

Если оставить обувь в замкнутом пространстве, например, в закрытой коробке или просто в туфлях без вентиляции, запах может усилиться. Но есть способ быстро и эффективно избавиться от него. Для этого вам понадобится всего один продукт — пищевая сода.

Пищевая сода помогает не только поглощать запахи, но и создает более кислую среду, которая делает ее менее приятной для бактерий. Это именно тот ингредиент, который вы часто найдете в составе популярных дезодорантов для обуви. И вот почему она так эффективна!

Как использовать пищевую соду

Все, что вам нужно сделать, это просто посыпать немного соды в обувь и оставить на ночь. Уже утром неприятный запах исчезнет, и ваши туфли будут свежими, как новые. Это решение подходит для любых типов обуви, будь то кроссовки, ботинки или туфли на каблуке.

Пищевая сода — это не только экономичное, но и безопасное средство, которое вы можете использовать в домашних условиях без всяких химикатов. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько это работает!

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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