Уничтожает изнутри и не боится химии: как справиться с земляничной нематодой

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если клубника вдруг перестаёт расти, завязи вянут, а куст будто увядает изнутри — дело может быть не в погоде и не в сортах. Виной всему может оказаться невидимый враг — земляничная нематода. Этот микроскопический червь длиной не больше миллиметра способен устроить настоящую катастрофу на грядке. И его не так просто остановить.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Где прячется и как действует

Нематода селится в почках и пазухах листьев, иногда уходит в грунт, но никогда не уходит далеко — ведь ей там хорошо.

Она:

отлично переживает морозы и жару;

устойчива к большинству химикатов;

легко переползает на другие растения.

Заражённый куст становится вялым, у него деформируются листья и цветки, бутонов становится всё меньше, и в итоге ягоды либо не завязываются, либо гниют.

Как бороться с нематодой

1. Севооборот

Пересаживайте клубнику раз в 4 года, не высаживайте её на месте других ягодных или овощных культур.

2. Осторожно с соседями

Клубника не должна расти рядом с суккулентами и ампельными растениями — они часто служат переносчиками нематоды.

3. Больное — уничтожить

Если куст заражён — никакого спасения. Удалить с корнями и сжечь. Особенно внимательно осматривайте посадки в мае-июне.

4. Подготовка почвы и рассады

Почву обеззараживайте перед посадкой, используйте только здоровый посадочный материал.

5. Профилактика и тяжёлая артиллерия

Для профилактики подойдут:

биопрепараты: "Фитоверм", "Нематофагин";

в тяжёлых случаях — сероуглерод или другие ядохимикаты на основе серы (использовать с осторожностью!).

Мал незаметный — да злобен

Земляничная нематода — это не просто "вредитель", а почти шпион: её не видно, пока не стало поздно. Поэтому единственный способ с ней справиться — профилактика, осмотр и жёсткая дисциплина в уходе.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

