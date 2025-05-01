Уничтожает изнутри и не боится химии: как справиться с земляничной нематодой

Если клубника вдруг перестаёт расти, завязи вянут, а куст будто увядает изнутри — дело может быть не в погоде и не в сортах. Виной всему может оказаться невидимый враг — земляничная нематода. Этот микроскопический червь длиной не больше миллиметра способен устроить настоящую катастрофу на грядке. И его не так просто остановить.
Нематода селится в почках и пазухах листьев, иногда уходит в грунт, но никогда не уходит далеко — ведь ей там хорошо.
Она:
отлично переживает морозы и жару;
устойчива к большинству химикатов;
легко переползает на другие растения.
Заражённый куст становится вялым, у него деформируются листья и цветки, бутонов становится всё меньше, и в итоге ягоды либо не завязываются, либо гниют.
1. Севооборот
Пересаживайте клубнику раз в 4 года, не высаживайте её на месте других ягодных или овощных культур.
2. Осторожно с соседями
Клубника не должна расти рядом с суккулентами и ампельными растениями — они часто служат переносчиками нематоды.
3. Больное — уничтожить
Если куст заражён — никакого спасения. Удалить с корнями и сжечь. Особенно внимательно осматривайте посадки в мае-июне.
4. Подготовка почвы и рассады
Почву обеззараживайте перед посадкой, используйте только здоровый посадочный материал.
5. Профилактика и тяжёлая артиллерия
Для профилактики подойдут:
биопрепараты: "Фитоверм", "Нематофагин";
в тяжёлых случаях — сероуглерод или другие ядохимикаты на основе серы (использовать с осторожностью!).
Земляничная нематода — это не просто "вредитель", а почти шпион: её не видно, пока не стало поздно. Поэтому единственный способ с ней справиться — профилактика, осмотр и жёсткая дисциплина в уходе.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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