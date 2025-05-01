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Цветы на балконе — красиво, но капризно: что точно не приживётся на солнце

2:51
Садоводство

Цветоводы не ищут лёгких путей: если на подоконниках уже нет места, в ход идут балконы, лоджии, ящики, кашпо, этажерки и самодельные полки. Летом хочется не просто зелени, а настоящего цветочного взрыва — с красками, ароматами и буйством форм. Главное — подобрать растения под ориентацию балкона и правильно их скомпоновать.

цветы на балконе
Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
цветы на балконе

Комнатные цветы: кто захочет "на улицу"

Многие комнатные растения летом только рады выезду на свежий воздух. Это не только "смена обстановки", но и своего рода полезный стресс, укрепляющий иммунитет. Главное — не выносить их в полдень и под ветер.

  • Южная сторона (открытая) — для стойких: кактусы, суккуленты, драцены, цикасы, пеларгонии. Поливать часто, притенять от палящего солнца, сгруппировать для влажности.

  • Застеклённый юг — как теплица. Подойдут бугенвиллеи, олеандры, бегонии, пассифлоры. Нужны проветривание, увлажнение и защита от жары.

  • Восток, запад, юго-восток — идеальны. Можно поселить почти всех: от пальм до сенполий. Подойдёт большинству цветущих и декоративных видов.

  • Север — для тенелюбивых: папоротники, аукубы, плющи, диффенбахии, орхидеи. Главное — не скучивать: влажность + слабое солнце = идеальная среда для грибков.

Однолетники, которые украсят даже северный балкон

Даже на затенённой стороне можно устроить цветущий уголок:

  • тень любят: виола, бальзамины, торения, мимулюс, кальцеолярия, лобелия;

  • на юге хорошо себя чувствуют: портулак, петунии, эшшольции, гвоздики, сальвии, тагетес;

  • на комфортных сторонах можно сажать почти всё: настурции, агератум, алиссум, флоксы, цинии, астры, георгины, колеусы.

Вертикальное озеленение — отдельное удовольствие. Ипомея, тунбергия, душистый горошек, кобея — тени не боятся, аромат добавляют.

Как сочетать растения и не превратить балкон в цветочный хаос

  • Сажайте не в один ящик, а в отдельные ёмкости - легче менять местами и спасать "пациентов".

  • Композиции из прямых и свисающих выглядят выигрышно.

  • Листва — не хуже цветов: колеусы, батат, мангольд добавят цвета без цветения.

  • Гармония в оттенках: выбирайте одну гамму — фиолетово-розовую, оранжево-жёлтую, белоцветковую. Зелень — обязательна.

  • Следите за влагой: поддоны с галькой, мох между горшками и общие увлажнённые подносы — всё работает.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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