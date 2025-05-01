Выглядит мягко, а мешает серьёзно: как мох портит почву, и что с этим делать

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если на даче появился мох, не стоит сразу хвататься за лопату или химию. Этот "коврик" изумрудного цвета — не просто сорняк, а тревожный сигнал: почва на участке слишком кислая и слишком влажная.

Фото: en.wikipedia.org by Titus Tscharntke is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain Мох

А значит, бороться нужно не только с самим мхом, но и с причиной его появления.

Почему мох так любит ваш участок

Кислая почва — главный фактор. Мох обожает pH ниже нормы.

Застой влаги — после дождя участок долго не просыхает.

Плотная, тяжёлая земля — воздуху и корням нечем дышать.

Как убрать мох с участка: 3 проверенных метода

1. Химикаты (сульфаты)

Подойдут сульфаты железа, меди или аммония. Разводите 50 мл вещества в ведре воды и обрабатывайте мох.

Одного ведра хватит примерно на 1,5 сотки заражённой земли.

2. Сидераты — натуральный способ

Посейте сидераты (горчицу, фацелию и др.), а осенью скосите и заделайте в почву.

Они:

вытесняют мох с поверхности,

разрыхляют и обогащают почву.

3. Измените сам участок

После уничтожения мха не расслабляйтесь — иначе он вернётся:

устраните застой воды (дренаж, приподнятые грядки);

понизьте кислотность : внесите известь, мел или золу;

рыхлите землю и не допускайте "заболачивания".

Не просто сорняк, а подсказка

Мох не случайно появляется на участке. Он указывает, что почве нужен уход. Разобравшись с ним правильно, вы не только очистите землю, но и сделаете её плодороднее.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

