Выглядит мягко, а мешает серьёзно: как мох портит почву, и что с этим делать

Если на даче появился мох, не стоит сразу хвататься за лопату или химию. Этот "коврик" изумрудного цвета — не просто сорняк, а тревожный сигнал: почва на участке слишком кислая и слишком влажная.
А значит, бороться нужно не только с самим мхом, но и с причиной его появления.
Кислая почва — главный фактор. Мох обожает pH ниже нормы.
Застой влаги — после дождя участок долго не просыхает.
Плотная, тяжёлая земля — воздуху и корням нечем дышать.
1. Химикаты (сульфаты)
Подойдут сульфаты железа, меди или аммония. Разводите 50 мл вещества в ведре воды и обрабатывайте мох.
Одного ведра хватит примерно на 1,5 сотки заражённой земли.
2. Сидераты — натуральный способ
Посейте сидераты (горчицу, фацелию и др.), а осенью скосите и заделайте в почву.
Они:
вытесняют мох с поверхности,
разрыхляют и обогащают почву.
3. Измените сам участок
После уничтожения мха не расслабляйтесь — иначе он вернётся:
устраните застой воды (дренаж, приподнятые грядки);
понизьте кислотность: внесите известь, мел или золу;
рыхлите землю и не допускайте "заболачивания".
Мох не случайно появляется на участке. Он указывает, что почве нужен уход. Разобравшись с ним правильно, вы не только очистите землю, но и сделаете её плодороднее.
Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).
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