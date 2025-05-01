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На вид вкусный, а внутри — червяк: почему редис стал магнитом для вредителей

2:02
Садоводство

Редис — первый вестник весны на грядке, и, казалось бы, что может быть проще: посадил — и жди свежих хрустящих плодов. Но в реальности всё чаще вместо аппетитного корнеплода выкапывают изрытую тварями редиску. Кто же портит урожай — и как их остановить?

Редис
Фото: Freepik by zerbaijan_stockers
Редис

Кто портит редис: не один, а целая шайка

Основные вредители — крестоцветная блошка и проволочник.
Но без помощи они бы не справились: дело ещё и в капустных мухах, которые с удовольствием "сдают в аренду" редис своим личинкам.

Почему они приходят на участок

  • Редис посажен не на своём месте — после капусты, репы или других крестоцветных.

  • На грядке остались прошлогодние остатки: ботва, листья, сорняки — идеальное укрытие для зимовки вредителей.

  • Внесли неперепревший компост — в нём могут прятаться личинки насекомых.

Как защитить редис без химии

1. Правильное место

Редис не стоит сажать там, где недавно росли капуста, горчица или репа. Лучше — после томатов, лука или огурцов.

2. Чистота — залог урожая

Перед посадкой уберите всё прошлогоднее: не давайте вредителям шанс остаться зимовать.

3. Только зрелый компост

Вносите трёхлетний перегной — он безопаснее, в нём меньше живых личинок.

4. Запахи, которые пугают вредителей

Высадите вокруг грядки:

  • бархатцы,

  • мяту,

  • розмарин,

  • шалфей,

  • чеснок.

Их аромат — настоящая "сигнализация" против насекомых. Главное — посадить их за 2-3 недели до редиса, чтобы они успели набраться силы и отпугнуть вредителей.

Работает, проверено

Это не теория. Эти способы используют тысячи дачников, и они действительно работают. Немного планирования, правильные соседи и чистые грядки — и редис останется только для вас, а не для червяков.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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