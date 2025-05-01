Проволочник поселился навсегда? Эти ловушки и приёмы выкурят его с участка

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Он прячется в земле, похож на кусочек проволоки, и портит не только настроение, но и урожай. Личинка жука-щелкуна, известная в народе как проволочник, живёт в почве до 5 лет и за это время успевает испортить рассаду, клубни и даже луковицы цветов. Сам жук почти безобиден, а вот его личинка — враг №1 на грядках.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Почему проволочник так опасен

Проволочники особенно любят:

картофель, морковь, свёклу, редис;

корни цветов;

молодые корешки рассады.

Если не бороться с ними, можно попрощаться с урожаем и наблюдать, как корнеплоды сгнивают прямо в земле.

Что помогает против проволочника

Вот проверенные способы:

1. Глубокая перекопка осенью

Личинки погибают от холода, а заодно удаляется пырей — их любимая "еда".

2. Бобовые в помощь

Бобы, фасоль и другие бобовые — не по вкусу проволочнику. Он покидает участок.

3. Известкование почвы

Проволочник не любит щёлочную среду. Помогают мел, известь и яичная скорлупа.

4. Азотные удобрения

Аммиачная селитра или сульфат аммония снижают численность вредителей.

5. Чистота на участке

Убирайте ботву и сорняки — личинки любят укромные влажные места.

6. Белая горчица

Сидерат, который угнетает проволочника и оздоравливает почву.

Ловушки для проволочника

Если вредителя много — без хитрости не обойтись.

Солома и доски

Весной раскладывают солому в ямки и накрывают досками. Через пару дней ловушку с личинками сжигают.

Банки с приманкой

Половинки картофеля или свёклы кладут в полулитровые банки и закапывают по горлышко. Через 2 дня — проверка и замена приманки.

Добавки при посадке

Зола, хвоя и луковая шелуха отпугивают проволочника от картофеля.

Главное — не запускать

Даже если вы победили вредителя, не забывайте о профилактике: рыхлите землю, убирайте растительные остатки и чередуйте культуры. Тогда никакие медные червячки не испортят вам лето.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). Их можно легко отличить от личинок других видов насекомых по их жёсткому телу. Обычно достигают 10—45 мм в длину.

