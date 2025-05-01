Проволочник поселился навсегда? Эти ловушки и приёмы выкурят его с участка

Он прячется в земле, похож на кусочек проволоки, и портит не только настроение, но и урожай. Личинка жука-щелкуна, известная в народе как проволочник, живёт в почве до 5 лет и за это время успевает испортить рассаду, клубни и даже луковицы цветов. Сам жук почти безобиден, а вот его личинка — враг №1 на грядках.
Проволочники особенно любят:
картофель, морковь, свёклу, редис;
корни цветов;
молодые корешки рассады.
Если не бороться с ними, можно попрощаться с урожаем и наблюдать, как корнеплоды сгнивают прямо в земле.
Вот проверенные способы:
1. Глубокая перекопка осенью
Личинки погибают от холода, а заодно удаляется пырей — их любимая "еда".
2. Бобовые в помощь
Бобы, фасоль и другие бобовые — не по вкусу проволочнику. Он покидает участок.
3. Известкование почвы
Проволочник не любит щёлочную среду. Помогают мел, известь и яичная скорлупа.
4. Азотные удобрения
Аммиачная селитра или сульфат аммония снижают численность вредителей.
5. Чистота на участке
Убирайте ботву и сорняки — личинки любят укромные влажные места.
6. Белая горчица
Сидерат, который угнетает проволочника и оздоравливает почву.
Если вредителя много — без хитрости не обойтись.
Солома и доски
Весной раскладывают солому в ямки и накрывают досками. Через пару дней ловушку с личинками сжигают.
Банки с приманкой
Половинки картофеля или свёклы кладут в полулитровые банки и закапывают по горлышко. Через 2 дня — проверка и замена приманки.
Добавки при посадке
Зола, хвоя и луковая шелуха отпугивают проволочника от картофеля.
Даже если вы победили вредителя, не забывайте о профилактике: рыхлите землю, убирайте растительные остатки и чередуйте культуры. Тогда никакие медные червячки не испортят вам лето.
Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). Их можно легко отличить от личинок других видов насекомых по их жёсткому телу. Обычно достигают 10—45 мм в длину.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.