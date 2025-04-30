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Мох вместо удобрений: садоводы раскрывают секрет укоренения без химии

2:01
Садоводство

Иногда решение для роста и защиты растений скрывается совсем не в аптеке и не в лаборатории, а… в болоте. Простой природный материал способен заменить сразу несколько агрохимикатов и при этом работать эффективнее.

Мох
Фото: en.wikipedia.org by Titus Tscharntke is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain
Мох

Сфагнум - мох, который садоводы ценят десятилетиями. Он удерживает влагу лучше, чем многие современные субстраты.
Семена, помещённые в него, прорастают равномерно и без риска пересыхания. Даже если забыть об опрыскивании, мох поддержит необходимую влажность.

Натуральная защита и стимуляция корней

Одно из главных достоинств сфагнума — антибактериальные свойства. Он создаёт естественный барьер против патогенов, сохраняя молодые ростки здоровыми.
Черенки, обёрнутые в мох и зафиксированные плёнкой или мягкой резинкой, дают корни в несколько раз быстрее. Уже через пару недель появляются первые признаки укоренения — сигнал, что растение готово к пересадке.

Минимум усилий — максимум пользы

Сфагнум не требует обработки, кипячения или сложных манипуляций. Его можно использовать сразу после сбора или покупки. Особенно хорошо он подходит для чувствительных культур, которые с трудом пускают корни обычным способом.

Экологичность — ещё один плюс: после использования мох полностью разлагается, улучшая состав почвы и не вредя окружающей среде.

Где взять и как применять

Мох продаётся в садовых центрах, но при желании его легко собрать самостоятельно. Главное — выбирать экологически чистые участки, подальше от трасс и предприятий.

Садоводы отмечают, что растения, выращенные с применением сфагнума, отличаются стойкостью к болезням и лучше приживаются на новом месте. Возможно, это именно тот природный секрет, которого не хватало вашему саду.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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