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Маленький, но мощный: кизил, который лечит всё, что вам не по душе

2:40
Садоводство

Съедобный кизил — не такой уж редкий фрукт, но многие его не замечают, хотя он может стать настоящей находкой для вашего здоровья. Этот маленький плод с горьковатым вкусом и невероятными целебными свойствами растет рядом с нами, но по-прежнему остается в тени. Его полезные качества известны далеко не каждому, а между тем он заслуживает внимания. Так что же скрывает этот скромный "сосед"? Узнайте, почему стоит добавить кизил в свой рацион.

Кизил
Фото: commons.wikimedia.org by Sten Porse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кизил

Удивительные свойства съедобного кизила

Кизил — это не просто фрукт, а настоящий кладезь витаминов и минералов. Несмотря на горечь, он обладает множеством полезных качеств, которые приносят пользу организму. Прежде всего, это источник витамина C, который необходим для поддержания иммунной системы. В дополнение к этому, кизил богат магнием, фосфором, кальцием, железом и другими микроэлементами, которые помогают улучшить обмен веществ.

Особенно полезен кизил тем, кто стремится сбросить лишний вес, поскольку он способствует ускорению обменных процессов. Железо в его составе поможет справиться с такими проблемами, как выпадение волос и головные боли. К тому же, кизил обладает антисептическим и противовоспалительным действием, что делает его отличным помощником в борьбе с простудами и воспалениями.

Где растет кизил и почему его не все замечают

Этот фрукт родом из юго-восточной и Центральной Европы, а также из Западной Азии. Его можно встретить в садах, но по сравнению с другими фруктами, кизил остается в тени. В Чешской Республике, например, его знают далеко не все, хотя он может стать настоящим украшением любого огорода.

Несмотря на свою горечь, плоды кизила обладают приятным ароматом и насыщены питательными веществами, что делает их идеальными для использования в различных напитках и блюдах.

Что приготовить из кизила

Если вы не любите горечь кизила, попробуйте использовать его для приготовления сока. Сок кизила прекрасно сочетается с водой, чаем, а иногда его даже добавляют в мороженое. Приготовление этого напитка не требует много времени и усилий. Все, что вам нужно, — это плоды кизила, немного воды и сахар по вкусу.

Еще одним отличным вариантом является чай. Просто залейте кипятком столовую ложку сухих плодов и дайте настояться 15 минут. Ароматный напиток готов!

Уточнения

Кизи́л или Дёрен (лат. Córnus), — род растений семейства Кизиловые, включающий более 50 видов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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