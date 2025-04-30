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Потеряли огурцы в супермаркете? Не проблема: выращиваем прямо дома

2:35
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, как приятно сорвать свежий огурец прямо с подоконника и добавить его в салат? Это не фантазия, а реальность, доступная каждому. Выращивание огурцов в домашних условиях — это не только увлекательный процесс, но и способ обеспечить себя натуральными овощами круглый год.​

Огурец
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурец

Подготовка почвы и выбор места

Огурцы — растения, требующие много света и тепла. Для их успешного роста выберите место, где они будут получать не менее 6-8 часов солнечного света в день. Почва должна быть лёгкой, плодородной и хорошо дренированной. Добавление компоста или перегноя улучшит структуру почвы и обеспечит растения необходимыми питательными веществами.

Посев и уход за растениями

Огурцы можно выращивать как из семян, так и из рассады. Если вы начинаете с семян, сажайте их в подготовленную почву на глубину около 2 см, соблюдая расстояние между растениями 30-40 см. Растения нуждаются в регулярном поливе, особенно в период цветения и формирования плодов. Важно не допускать переувлажнения, чтобы избежать заболеваний корней.

Поддержка для плетей

Огурцы — вьющиеся растения, и им необходима поддержка. Использование решёток или шпалер помогает растениям расти вверх, экономя пространство и облегчая сбор урожая. Кроме того, это способствует лучшей вентиляции и снижает риск заболеваний.

Удобрение и защита от вредителей

Для обеспечения полноценного роста огурцам необходимы регулярные подкормки. Используйте органические удобрения или компост каждые 2-3 недели. Также важно следить за состоянием растений и своевременно обнаруживать признаки заболеваний или нападения вредителей, таких как тля или паутинный клещ. Применение натуральных средств защиты поможет сохранить здоровье ваших растений.

Сбор урожая и хранение

Огурцы готовы к сбору через 50-70 дней после посева, в зависимости от сорта. Собирайте плоды регулярно, чтобы стимулировать образование новых. Лучше всего собирать огурцы, когда они достигают 10-15 см в длину и имеют яркий зелёный цвет. Храните собранные плоды в холодильнике, где они могут оставаться свежими до недели.​

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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