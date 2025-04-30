Хотите вау-сад без дизайнеров? Попробуйте выстричь куб сами

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кустик в форме шара, спираль из туи или пирамида из самшита — всё это не магия, а топиарное искусство. И хотя в идеале такую стрижку доверяют профессионалам, даже садовод без диплома вполне может освоить фигуры с нуля. Главное — не спешить, уважать форму растения и обзавестись хорошими ножницами.

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивый сад

Всё началось с барокко (и Петра Первого)

Первые садовые фигуры появились ещё в античные времена, но настоящий расцвет топиарной моды пришёлся на эпоху барокко. В России этим увлёкся Пётр I — так фигурные кусты поселились в усадьбах и парках. Сейчас мода снова вернулась: строгие формы отлично смотрятся даже в "диком" натургардене.

Что стричь — и чем

Фигурная стрижка любит растения с плотной кроной и мелкой листвой. Среди идеальных хвойных: туи, ели, можжевельники, тисы. Среди лиственных — самшит, кизильник, барбарис, спирея, липа, снежноягодник. А вот пышные кусты с рыхлой листвой оставьте для вольного роста.

Чтобы форма получилась ровной, нужны:

острые секаторы и кусторезы;

каркасы и направляющие шесты;

проволока, ленты и даже краска — чтобы видеть границы.

Против природы не пойдёшь

Лучше стричь то, что уже склонно к нужной форме: колонновидное дерево — в конус, шаровидный куст — в сферу. Это упростит работу и сделает результат долговечным.

Важен не только стиль, но и срок

Обрезку проводят осенью и зимой, когда сокодвижение минимальное. Быстрорастущие кусты можно стричь ежегодно, медленные — раз в два года. Сроки зависят от региона и самого растения. Последняя стрижка — не позже конца августа.

Куб, шар, конус… и десерт

Самые популярные формы: куб, цилиндр, конус, пирамида и спираль. Последняя — самая сложная: сначала создаётся идеальный конус, потом по спирали обматывается лента, и уже по ней формируется эффектный виток. Готовьтесь к многолетней работе — но она того стоит.

Уточнения

Ландша́фт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость; дословно может быть переведён как «образ края») — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

