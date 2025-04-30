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Хотели зелени в доме — получили стресс: растение, которое не прощает ошибок

1:41
Садоводство

Комнатные растения приносят радость, украшают интерьер и делают дом уютнее. Но если вы новичок и хотите, чтобы всё было красиво без особых усилий — плохая новость: не с каждым зелёным жителем получится "договориться". Особенно если это крассула плауновидная — она мила только на фото.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

С виду — просто суккулент, а по факту — сплошной стресс

Crassula muscosa — родственница привычного "денежного дерева", только из Африки и с характером. Ей нужно много света, но только не прямых лучей. Иначе листья получат ожоги. Мало света? Начнёт вытягиваться и разваливаться, теряя форму и красоту.

Грунт, вода и воздух: всё не так просто

Крассула любит рыхлый, но не слишком жирный грунт. Переливы — её главный враг. Полив должен быть строго дозированным: раз в 7-10 дней, не чаще. Если листья стали мягкими — можно поить. Но вот случайно капнуть водой на листья или в розетку — и готовьтесь к гниению. Особенно летом, когда тепло (любимая температура растения — +20-26 °C).

Красота, за которую платишь нервами

Главное заблуждение — что с суккулентами просто. Да, они выглядят круто, но требуют точности, как ювелирное изделие. Малейшая ошибка — и из красивой композиции останется вытянутый ствол с вялыми листьями и запахом гнили.

Такие капризные растения подойдут только тем, кто уже "прокачал" навык ухода за зеленью. Всем остальным стоит присмотреться к чему-то менее нервозному.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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