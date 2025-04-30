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Из бутылки — прямо в рюмку: почему берёзу начали использовать не по назначению

1:57
Садоводство

Когда-то давно люди поняли: природа щедро делится не только плодами, но и вдохновением для изысканных напитков. Одним из таких "щедрых" деревьев стала берёза — скромная, но удивительно универсальная.

Берёза повислая KR 04
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Берёза повислая KR 04

Берёза: не только сок, но и спиртное

Берёзовый сок знаком каждому — весной его собирали чуть ли не в каждом дворе. Его пили свежим, готовили освежающие напитки и даже сбраживали. Натуральное брожение происходило без особых усилий — сок просто идеально подходил для этой цели.

Историки уверены: берёзовый напиток не новость. Ещё в 800 году до н. э. в сосуде, найденном археологами, обнаружили остатки именно этого сока. А в ХХ веке арабский чиновник Ахмад ибн Фадлан писал, что славяне употребляют жидкость из берёзы, действующую "как вино".

Слабоалкогольное, пивное и даже игристое

В старинной английской книге 1662 года Джон Ивлин делится рецептом: к галлону берёзового сока добавляли мёд, варили с гвоздикой и лимонной цедрой, а потом вливали немного эля. Получался лёгкий алкогольный напиток — что-то между пивом и сидром.

Советский Свердловск тоже не отставал: в 1936 году здесь производили искристое берёзовое вино — с искусственным насыщением газом, альтернатива классике из шампанского региона.

От США до Шотландии — и обратно в Россию

В Америке на волне "сухого закона" появился хит — безалкогольное берёзовое пиво. А в Шотландии до сих пор есть заводы, выпускающие вина из берёзового сока.

Что уж говорить о России: настойки и водка "на берёзовых бруньках" (это почки, а не серёжки на этикетке) давно стали привычной частью ассортимента на полках магазинов.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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