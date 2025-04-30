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Цветы, которые оживают раньше всех — и цветут в самых редких тонах

2:01
Садоводство

Синие цветы — редкость в природе, но именно весной они встречаются чаще всего. Лёгкие, прохладные, освежающие. Они успокаивают, создают ощущение простора и чистоты. А если посадить в саду сразу несколько таких первоцветов — получится настоящий цветовой релакс.

Ирис
Фото: commons.wikimedia.org by Roburq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирис

Сцилла (она же пролеска) первой выскакивает из-под земли. Её голубые "колокольчики" превращают приствольные круги и лужайки в весенние поляны. Цветёт скромно, но массово. Сажать лучше в полутень и делить раз в 3-4 года.

Хионодокса, или снежная красавица, цветёт чуть позже пролески. Её звездчатые цветки могут быть синими, сиреневыми или белыми. Особенно хорош сорт "Blue Giant'. Размножается сама — может разрастись в целую поляну.

Примула — классика весеннего сада. У primula vulgaris есть сорта с синими и голубыми цветками: "Blue Zebra', "Danova синяя', "Belarina'. Цветёт долго, любит влажную землю и тенистые уголки.

Печеночница — скромная лесная жительница с лилово-синими соцветиями. Отлично приживается под деревьями и в тени. Сорт "Supernova' - настоящая находка: яркий, плотный, выразительный.

Ирис сетчатый — миниатюрный и ранний. Цветёт, когда ещё лежит снег. Сорта вроде "Harmony' и "Katharine Hodgkin' - идеальны для рокариев и кашпо.

Прострел, или сон-трава, — пушистый, нежный, с фиолетово-синими цветками. Не любит пересадку, но отлично вписывается в альпийские горки и натуральные композиции.

Горечавка альпийская — настоящая синяя звезда весны. Цветы крупные, насыщенные, смотрят вверх. Хорошо растёт в каменистом саду и любит солнце.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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