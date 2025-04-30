Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Первыми, кто после зимы пробуждает сад, становятся подснежники. Скромные, но упрямые — они проклёвываются сквозь мерзлую землю, образуя белые ручейки, стекающие между деревьями, пока не превратятся в настоящее снежное озеро. Но за этой нежностью — увлекательная история, мифы, коллекционная страсть и даже охрана.

Фото: www.flickr.com by Тим Грин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ подснежник

Что скрывает белый цветок

Научное имя растения — Galanthus - с греческого переводится как "молочный цветок". В античных мифах он связан с богиней Персефоной, вернувшейся из подземного мира и "принёсшей" с собой подснежники. Неудивительно, что в некоторых странах букет из них считается дурной приметой. А ещё галантусы часто можно встретить на кладбищах.

Цветок коллекционеров и аукционов

В Европе любителей подснежников зовут галантофилами, и они сражаются за редкие сорта. Один из таких — "Golden Tears' - продали на аукционе за £1850. Некоторые растения охраняются, а клубни продаются под прицелом камер. Страсть к подснежникам — вовсе не выдумка.

Самая дорогая луковица подснежника стоит 1850 фунтов стерлингов (более двухсот тысяч рублей) — "Голден Тирс".

Живое украшение весны

Подснежник обыкновенный (G. nivalis) — не единственный герой сада. Есть и другие: плиссированный, большой, королевы Ольги и гигантский Воронова. У некоторых желтые лепестки, как у сорта "Blonde Inge', у других — ароматные махровые цветы.

Цветок получил своё английское имя snowdrop не в честь снежинок, а из-за белых серьг-капелек, популярных в 15-17 веках.

Бонус: антифриз и лекарства

Галантус не боится мороза: даже замёрзший он восстанавливается. А ещё содержит галантамин — вещество, которое используют в лечении болезни Альцгеймера. Но собирать подснежники в природе запрещено, во многих странах это — охраняемое растение.

Уточнения

Подсне́жник или Гала́нтус (лат. Galánthus, от др.-греч. γάλα - "молоко", ἄνθος - "цветок") — род многолетних трав семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее относившийся к семейству Лилейные (Liliaceae).

