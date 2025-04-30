Порей потолстел и засиял: одна маленькая хитрость — и грядка как с картинки

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Толстый, белоснежный стебель — мечта любого, кто выращивает порей. Но на деле вместо сочного стебля часто вырастает тонкая "палочка". Почему так происходит и как вырастить действительно мясистый лук? Всё зависит не от удачи, а от правильно выбранной тактики.

Фото: commons.wikimedia. org by Biso, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук-порей

Семена, сроки, рассада

Если вы сеете слишком поздно, порей просто не успеет нарастить объём. Плюс ко всему — затяжное прорастание, пикировка, стресс. В итоге — слабая рассада и нулевой результат. Оптимальный старт — январь-февраль (в зависимости от сорта и региона). Слабые сеянцы — в утиль, они не дадут хорошей "ноги".

Почва, питание, расстояние

Порей любит рыхлую, насыщенную органикой землю. Идеально — компост. Обязательна нейтральная реакция почвы. Высаживать стоит с шагом не менее 25 см (а лучше — 35 см для поздних сортов). Загущенность = тонкий стебель. И сорняки — враг номер два.

Свет, влага и воздух

Для утолщения луку нужен свет и влага, но без застоя. Участок должен быть солнечным, а почва — увлажнённой и дышащей. На тяжёлых грунтах помогает дренаж.

Подкормки и стрижка

Порей "жадный" до питания. Подкармливать стоит каждые 10-15 дней, чередуя минеральные и органические смеси. Главное — не переборщить с азотом: будет толсто, но гниёт быстро. А вот обрезка листьев помогает: обрезаем треть — и растение наращивает "ногу".

Сроки уборки — решающий штрих

Если убрать рано — стебель останется худым. В сентябре-октябре идёт самый активный набор массы. Но и тянуть до снега не стоит: переспевший порей теряет вкус. Ну и главное: не ждите толстого стебля от ранних сортов — они по природе тоньше. Хотите результат — берите средние и поздние.

Уточнения

Лук-поре́й или жемчу́жный лук - овощ, культивар лука виноградного (Allium ampeloprasum); двулетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Alliaceae).

