Три растения вместо десятков: гениальная идея для ленивых клумб

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите пышный цветник, но не готовы ухаживать за десятками растений? Удивительно, но всего три многолетника могут создать эффектную композицию, не хуже многоуровневых клумб.

Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Розы

Почему работает именно трио

Цветник из трёх растений — это не только красиво, но и удобно:

его легко посадить и обновлять,

проще контролировать разрастание,

несложно ухаживать.

Такой ансамбль подходит для маскировки проплешин, оживления газона, оформления зоны отдыха или берега водоёма. Идеален и для деревенского сада, и для современного.

Как выбрать растения

Главное — правильно подобрать "команду". Вот что важно учитывать:

Контраст форм и высоты. Один низкорослый текстурный партнёр, один пышный "солист" средней высоты и один высокий акцент — формула выигрышного трио.

Цветовая игра. Не бойтесь смелых решений! Даже в рамках одного цвета можно выбрать три разных оттенка и получить вау-эффект.

Разные сроки цветения. Один цветёт весной, другой — летом, третий — осенью. Так клумба будет привлекательной весь сезон.

Идеи цветочных трио

Классика: пион + дельфиниум + манжетка.

Для тени: киренгешома + хоста + астильба.

Пастораль: люпин + аквилегия + нивяник.

Яркость: мак + ирис + душица.

Контраст: мордовник + вероника + герань голубая.

Совет: если где-то на клумбе появилось "голое" пятно — просто подсадите одно из растений из трио. Работает идеально.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

