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Три растения вместо десятков: гениальная идея для ленивых клумб

1:40
Садоводство

Хотите пышный цветник, но не готовы ухаживать за десятками растений? Удивительно, но всего три многолетника могут создать эффектную композицию, не хуже многоуровневых клумб.

Розы
Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Розы

Почему работает именно трио

Цветник из трёх растений — это не только красиво, но и удобно:

  • его легко посадить и обновлять,

  • проще контролировать разрастание,

  • несложно ухаживать.

Такой ансамбль подходит для маскировки проплешин, оживления газона, оформления зоны отдыха или берега водоёма. Идеален и для деревенского сада, и для современного.

Как выбрать растения

Главное — правильно подобрать "команду". Вот что важно учитывать:

  • Контраст форм и высоты. Один низкорослый текстурный партнёр, один пышный "солист" средней высоты и один высокий акцент — формула выигрышного трио.

  • Цветовая игра. Не бойтесь смелых решений! Даже в рамках одного цвета можно выбрать три разных оттенка и получить вау-эффект.

  • Разные сроки цветения. Один цветёт весной, другой — летом, третий — осенью. Так клумба будет привлекательной весь сезон.

Идеи цветочных трио

  • Классика: пион + дельфиниум + манжетка.

  • Для тени: киренгешома + хоста + астильба.

  • Пастораль: люпин + аквилегия + нивяник.

  • Яркость: мак + ирис + душица.

  • Контраст: мордовник + вероника + герань голубая.

Совет: если где-то на клумбе появилось "голое" пятно — просто подсадите одно из растений из трио. Работает идеально.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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