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Древо-динозавр, считавшееся вымершим миллионы лет, впервые плодоносит в саду пожилой пары

1:34
Садоводство » Деревья и кустарники

Вы когда-нибудь слышали о "древьях-динозаврах"? Речь идёт о Wollemia nobilis, доисторической сосне, относящейся к семейству араукариевых. Считавшаяся вымершей миллионы лет, она была вновь открыта в 1994 году исследователем Дэвидом Ноблом во время его экспедиции в каньонах Голубых гор в Австралии. Научное название дерева происходит от имени его открывателя.

Wollemia nobilis
Фото: Own work by Akerbeltz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Wollemia nobilis

Это удивительное открытие продемонстрировало, что древнейшее дерево смогло выжить, скрывшись в удаленном уголке Австралии. После этого были запущены программы по его защите от вымирания: были организованы рассадники, распространены черенки и проданы саженцы по всему миру.

В 2010 году небольшой экземпляр был приобретен пожилой парой из Англии, Памелой и Алистером Томпсон, которые посадили его в своем саду в Уиченфорде, графство Уорчестер, ухаживая за ним с любовью и преданностью.

Сегодня их маленькое деревце достигло высоты 4 метра и весной 2025 года впервые дало плоды. Теперь пара надеется получить семена, которые помогут в дальнейшей разведении этого редкого вида.

Тем временем Памела и Алистер решили открыть свой сад для публики в рамках Национальной схемы садоводства 4 мая 2025 года, предоставляя возможность другим любителям садоводства полюбоваться этим уникальным деревом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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