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Увлажнение и питание: как шерсть помогает вашим гортензиям

2:40
Садоводство » Цветы

Благодаря сочетанию питательных веществ и поддерживаемой влажности, гортензии могут раскрыть свой потенциал без необходимости добавления искусственных удобрений.

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

Гортензии славятся своими яркими и пышными цветами, но для достижения максимального великолепия они нуждаются в определенном уходе, особенно в поддержании постоянной влажности почвы. Весной и летом, когда потребность в воде возрастает, гортензии могут пострадать от недостаточного полива. В этом случае повторное использование остатков шерсти становится идеальным решением для того, чтобы сохранить влагу у корней растений на более длительный срок.

Как использовать клубки шерсти, чтобы ваши гортензии зацвели

Шерсть овец, хотя и редко используется в домашнем садоводстве, обладает отличными свойствами для ухода за растениями. Ее волокна способны удерживать до 30% собственного веса в воде, функционируя как природный резервуар влаги для гортензий. В качестве губки, шерсть впитывает дождь или полив и постепенно выделяет эту влагу в субстрат, помогая сократить частоту поливов и предотвращая чрезмерную сушку почвы.

Еще одно важное преимущество добавления шерсти в культивацию гортензий — это её питательная ценность для почвы. Кроме поддержания влаги, шерсть выделяет азот по мере разложения, что является ключевым питательным веществом для укрепления корней и стеблей. Обогащенная таким образом почва способствует более энергичному и здоровому росту, что в свою очередь приводит к крупным и ярким цветкам.

Внедрить эту технику в ваш сад очень просто и доступно для каждого. Вам нужно всего лишь взять ненужные клубки шерсти, распустить их на небольшие фрагменты и распределить по окружности основания гортензий. Для тех, кто предпочитает более аккуратный вид, существуют гранулы шерсти, которые легко интегрируются в субстрат. В обоих случаях шерсть становится мощным союзником в улучшении влажности почвы и оптимизации условий роста.

Использование шерсти как природного ресурса не только помогает украсить ваш сад, но и способствует более устойчивым практикам садоводства. Увлажняя почву органическим способом и уменьшая потребление воды, мы защищаем окружающую среду, наслаждаясь крепкими и живыми гортензиями. Включение этой простой хитрости может существенно изменить внешний вид вашего сада на протяжении всего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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