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Можно ли повторно использовать садовую землю

4:52
Садоводство » Советы

Одним из основных компонентов успешного сада является садовая земля. Как знают опытные садоводы, садовая земля стоит немало, особенно когда для вашего сада требуется несколько упаковок.

Это заставило нас задуматься... можно ли повторно использовать садовую землю? Короткий ответ — да, но есть несколько нюансов, чтобы ваша использованная земля снова работала на вас. Вот пошаговое руководство, как вернуть жизнь вашей использованной садовой земле для здорового и процветающего сада из года в год.

Понимание состава садовой земли

Садовая земля состоит из смеси органических веществ, таких как необыкновенный мох, кора деревьев, перлит и иногда компост. Эти органические компоненты помогают земле получить необходимые питательные вещества для проращивания семян, поддерживать влажность и создавать здоровую среду для роста растений.

Хотя повторное использование садовой земли возможно, важно помнить, что со временем органические вещества начинают разлагаться. По мере разложения этих ингредиентов pH баланс и питательные вещества ухудшаются, и используемая земля теряет свою эффективность.

Оценка состояния использованной садовой земли

Несмотря на то, что садовая земля может терять свои свойства с течением времени, её всё ещё возможно оживить. Первое, что вам нужно сделать — оценить текущее состояние вашей садовой земли, чтобы понять, насколько она эффективна, и нужно ли её обновить.

Первое, на что стоит обратить внимание, это содержание питательных веществ. Признаки истощения питательных веществ в садовой земле проявляются в состоянии ваших растений — желтеющие или подвяленные листья и замедленный рост. Увеличение численности вредителей или заболеваний также говорит о том, что ваша садовая земля не так здорова, как должна быть, так как истощённая почва создаёт идеальные условия для роста вредителей и болезней.

Состояние вашей садовой земли можно оценить просто взглянув на неё. Здоровая садовая земля имеет тёмный цвет и приятную воздушную текстуру при ощущении на ощупь. Если ваша земля выглядит обесцвеченной, чувствуется жесткой и сжатой, пора её обновить.

Шаги по повторному использованию садовой земли

Если ваша садовая земля выглядит компактизированной или страдает от нехватки питательных веществ, вот как можно revitalизировать её состояние, чтобы подготовить на следующий сезон.

  • Очистка земли  
    Первый шаг — это самый простой: удалить ненужные остатки, корни или вредителей. Это как сделать для вашей земли "перезагрузку", очистив её от всех элементов и оставив только землю.
  • Стерилизация земли  
       Затем вам нужно стерилизовать землю. Это важный шаг, который помогает очистить почву от болезнетворных патогенов и восстановить здоровую среду, с которой вы её купили. 

Для стерилизации садовой земли есть три способа:

  1. Солнечная стерилизация: рассыпьте садовую землю на пластиковом листе на улице и накройте её прозрачной пленкой. Оставьте на прямом солнечном свете, чтобы солнечные лучи нагрели почву и погубили оставшиеся патогены.
  2. Стерилизация в духовке: увлажните землю и равномерно распределите её на чистом противне. Затем выпекайте при температуре 180-200°F (82-93°C) в течение 30 минут, пока она не достигнет 180°F (82°C).
  3. Стерилизация в микроволновой печи: Чтобы быстро стерилизовать, положите влажную землю в подходящую для микроволновой печи миску и нагрейте в течение 4-7 минут.

Восстановление питательных веществ

Поскольку ваша старая земля потеряла питательные вещества, следующий шаг — добавить их обратно. Вы можете сделать это, смешав вашу старую садовую землю с новой или добавив компост и удобрения с медленным высвобождением.

Альтернативные способы использования старой садовой земли

Обновление садовой земли для садоводства — не единственное применение. Вы также можете использовать её в цветниках или границах, заполнять ямы или эрозированные участки в приподнятых грядках или добавлять в компостные кучи.

Таким образом, повторное использование садовой земли — это не только экономия средств, но и возможность поддерживать здоровье вашего сада на протяжении многих сезонов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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