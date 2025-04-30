Постоянные цветы: 10 растений, которые цветут без особых усилий

4:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Если вы хотите, чтобы ваш сад выглядел красиво год за годом без хлопот с повторной посадкой, выбор цветов, которые возвращаются сами по себе, станет отличным решением. Эти растения экономят ваше время и силы, так как они снова вырастают каждый сезон без необходимости начинать с нуля.

Вы сможете наслаждаться красивыми цветками снова и снова, не тратя время на выкапывание, посев или покупку новых растений каждый год. Это делает уход за садом проще и приятнее, особенно если вы ищете небольшое количество заботы при сохранении ярких акцентов в вашем открытом пространстве. Вот несколько цветов, которые растут сами по себе.

Пионы

Пионы — отличный выбор, если вы хотите цветы, которые возвращаются каждый год без особых хлопот. Вам нужно лишь посадить их на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Хотя им может потребоваться время, чтобы прижиться, они будут прекрасно цвести, когда укоренятся. Если вы решите переехать, старайтесь сохранить как можно больше корней при пересадке.

Черноглазые сюзаны

Эти выносливые многолетники обычно возвращаются каждый год. Иногда они могут исчезать, но часто сами производят семена, чтобы снова появиться в вашем саду. Они предпочитают полное солнце и хорошо дренированную почву, и, как только они укоренятся, требуют минимального ухода. Если ваши растения не вернулись в прошлом году, проверьте условия роста семян или почвы.

Флоксы пурпурные

Эти многолетники также отличаются низким уровнем ухода и возвращаются каждый год. Они thrive (процветают) на полном солнце и могут вырастать до трех футов в высоту. Иногда их цвет может немного изменяться из-за погодных условий, но обычно они возвращаются к классическому пурпурному оттенку со временем.

Лилейники

Лилейники — крепкие и неприхотливые цветы, которые появляются каждый год. После посадки их редко нужно пересаживать, потому что они размножаются естественным образом корнями. Есть множество сортов, которые даже повторно цветут, давая вам больше цветов на протяжении сезона.

Розы

Розы могут возвращаться каждый год при правильном уходе. Регулярная обрезка и умеренное использование удобрений с высоким содержанием азота помогут им цвести. Некоторые сорта, такие как Oso Easy, легче в уходе и все же дают большие цветы. Удаление ненужных кустов включает в себя выкапывание как можно большего количества корней, чтобы предотвратить появление новых побегов.

Гортензии

Гортензии возвращаются каждый год из своих корней, так что вам не нужно их пересаживать. Просто правильно обрезайте стебли, чтобы поддерживать здоровье растений и способствовать новому росту. Убедитесь, что они получают около трех часов солнечного света в день для хорошего цветения, и будьте осторожны, чтобы не перелить или не удобрить растения.

Тюльпаны

Тюльпаны могут возвращаться каждый год, если создадутся правильные условия. Посадите луковицы в хорошо дренированной почве на глубину около восьми дюймов, чтобы помочь им выжить и снова зацвести. Помните, что тюльпаны используют много энергии для цветения, поэтому некоторые из них могут не возвращаться такими же сильными каждый год.

Нарциссы

Если вы посадите нарциссы, они будут возвращаться каждый год без особых усилий. Эти цветы быстро нарастают, медленно заполняя ваш сад. Обязательно дайте листве отмереть естественным образом, потому что листья помогают питать рост в следующем году.

Лаванда

Лаванда — отличный выбор, если вы хотите неприхотливый цветок, который возвращается каждый год. У нее крепкие корни, которые переносят зиму и прорастают весной.

Выбор этих цветков поможет вам создать красивый и ухоженный сад с минимальными затратами времени на уход. Рассмотрите возможность добавления этих растений в свой сад, чтобы наслаждаться их красотой каждый год!