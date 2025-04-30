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Садовод делится простым способом, как вернуть к жизни умирающие клубничные растения

2:30
Садоводство » Советы

В тёплый летний день вы наверняка любите выходить в сад и собирать сочную клубнику. Но что делать, если ваши клубничные растения выглядят коричневыми и мертвыми после зимы? Не спешите их выбрасывать! Один заботливый садовод предлагает простой метод, как вернуть жизнь этим растениям и получить вкусные плоды снова.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Бет Бирд поделилась своим способом «Ленивое садоводство: Возрождение клубники». Её растения пережили зиму, возможно, они даже были забыты в теплице.

Вот что нужно сделать в два шага:

  • Удалите старые листья  

Осторожно снимите с растений сухие и хрустящие листья. Это поможет новым побегам расти. Если вы видите маленькие зеленые ростки, это отличный знак, что растение готово снова расти. Также вы можете использовать старые листья в компост для улучшения почвы.

  • Обильно полейте  

Полейте растения хорошенько. Вы можете добавить жидкие удобрения, но это не обязательно. Если ваши клубники в подвесных baskets (корзинах) или горшках, позже обновите верхний слой почвы свежим компостом, когда увидите, что они начинают восстанавливаться. 

Бет планирует держать свои восстановленные растения в теплице до тех пор, пока не пройдет угроза заморозка, а потом перенести их на улицу на лето.

Почему это важно

Этот простой способ поможет вам сэкономить деньги, так как не нужно покупать новые клубничные растения каждый год. Кроме того, домашние клубники вкуснее и свежее, чем купленные в магазине. Выращивание своей еды — это приятно и интересно!

Садоводство также полезно для здоровья. Уход за растениями помогает снизить уровень стресса и улучшает физическую активность. Это позволяет ближе познакомиться с природой и приносит радость от восстановления жизни растений.

Возрождение старых растений полезно и для экологии. Это помогает уменьшить количество пластиковых горшков и снижает загрязнение от транспортировки новых растений. Компостируя старые листья, вы обогащаете почву и сокращаете количество пищевых отходов.

Кроме того, вы избегаете «пищевых миль» — расстояния, на которое ваши продукты перемещаются перед тем, как оказаться на вашем столе, что помогает снизить загрязнение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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