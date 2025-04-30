Садовод делится простым способом, как вернуть к жизни умирающие клубничные растения

В тёплый летний день вы наверняка любите выходить в сад и собирать сочную клубнику. Но что делать, если ваши клубничные растения выглядят коричневыми и мертвыми после зимы? Не спешите их выбрасывать! Один заботливый садовод предлагает простой метод, как вернуть жизнь этим растениям и получить вкусные плоды снова.
Бет Бирд поделилась своим способом «Ленивое садоводство: Возрождение клубники». Её растения пережили зиму, возможно, они даже были забыты в теплице.
Вот что нужно сделать в два шага:
Осторожно снимите с растений сухие и хрустящие листья. Это поможет новым побегам расти. Если вы видите маленькие зеленые ростки, это отличный знак, что растение готово снова расти. Также вы можете использовать старые листья в компост для улучшения почвы.
Полейте растения хорошенько. Вы можете добавить жидкие удобрения, но это не обязательно. Если ваши клубники в подвесных baskets (корзинах) или горшках, позже обновите верхний слой почвы свежим компостом, когда увидите, что они начинают восстанавливаться.
Бет планирует держать свои восстановленные растения в теплице до тех пор, пока не пройдет угроза заморозка, а потом перенести их на улицу на лето.
Этот простой способ поможет вам сэкономить деньги, так как не нужно покупать новые клубничные растения каждый год. Кроме того, домашние клубники вкуснее и свежее, чем купленные в магазине. Выращивание своей еды — это приятно и интересно!
Садоводство также полезно для здоровья. Уход за растениями помогает снизить уровень стресса и улучшает физическую активность. Это позволяет ближе познакомиться с природой и приносит радость от восстановления жизни растений.
Возрождение старых растений полезно и для экологии. Это помогает уменьшить количество пластиковых горшков и снижает загрязнение от транспортировки новых растений. Компостируя старые листья, вы обогащаете почву и сокращаете количество пищевых отходов.
Кроме того, вы избегаете «пищевых миль» — расстояния, на которое ваши продукты перемещаются перед тем, как оказаться на вашем столе, что помогает снизить загрязнение.
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