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Как сделать ваши цветочные горшки легче: идеи для заполнения дна

3:22
Садоводство » Цветы

Высокие цветочные горшки у вашего входа могут быть настоящим украшением. Однако, когда приходит время заполнять их грунтом, возникает вопрос: как же наполнить пространство на дне без необходимости использовать слишком много почвы? Чтобы облегчить задачу и сделать горшок легче, есть множество материалов, которые можно использовать для заполнения дна. 

При выборе материала сначала определите, какой вес вам необходим. Хотите ли вы, чтобы горшок был легким и легко переносимым? Или же необходимо утяжелить его, чтобы предотвратить опрокидывание? На основании этих соображений мы собрали несколько вариантов, которые помогут вам эффективно заполнить дно вашего горшка.

Лёгкие варианты для заполнения дна горшка

1. Пластиковые горшки  

Переиспользуйте старые малые пластиковые горшки. Просто переверните их вверх дном и поставьте на дно большого горшка. Это не только освободит место, но и уменьшит вес.

2. Пенопласт  

Блоки пенопласта — еще один легкий и удобный вариант. Их можно нарезать под размер, чтобы они идеально подошли к дну.

3. Пупырчатая плёнка  

Если у вас есть лишняя пупырчатая пленка, не спешите ее выбрасывать! Она отлично подходит для заполнения пустот, только позаботьтесь о том, чтобы не закрыть дренажные отверстия.

4. Бутылки от молока  

Пару пластиковых бутылок от молока легко разместить внизу вашего горшка. Они не только занимают пространство, но и помогают снизить вес.

5. Шишки  

Для более органичного подхода вы можете использовать шишки. Со временем они разложатся и превратятся в компост, что также улучшит качество почвы.

Тяжёлые варианты для заполнения дна горшка

6. Кирпичи или плитка  

Если необходимо утяжелить горшок, используйте целые кирпичи или плитки, которые добавят стабильности.

7. Большие камни  

Крупные камни или речные гальки не только уменьшат объем необходимой почвы, но и позволят воде свободно вытекать через дренажные отверстия.

8. Осколки керамических горшков  

Разбитые глиняные горшки могут стать отличным заполнителем. Используйте осколки, чтобы создать слой на дне вашего горшка.

Полезные советы по заполнению горшка

При добавлении материала в дно горшка важно помнить, что это может повысить уровень воды в почве и увеличить риск гниения корней. Чтобы избежать этой проблемы, убедитесь, что слой почвы составляет несколько дюймов под растением, чтобы влага могла оседать ниже корней, обеспечивая им возможность расти.

Вы также можете использовать горшок как кашпо: заполните дно, а затем поставьте в него другой горшок с дренажными отверстиями.

Не забывайте о дренажных отверстиях — не забивайте их, чтобы избежать застоя воды. При необходимости проделайте отверстия в жестких материалах, чтобы обеспечить отток воды.

Если вашим растениям нужен хороший дренаж, не забудьте смешать грунт с перлитом, грубым песком или гравием, чтобы улучшить его дренажные свойства. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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