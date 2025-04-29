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Не спешите с посадкой картофеля: советы для лучшего урожая

2:10
Садоводство » Овощи

С приближением сезона картофеля важно знать, когда именно его сажать, чтобы получить максимальный урожай. Эксперты рекомендуют начинать посадку только тогда, когда температура почвы достигнет 7 градусов по Цельсию и земля станет относительно сухой.

Картошка, картофель
Фото: de.wikipedia.org by Tilmann at German Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License
Картошка, картофель

Опытные садоводы советуют размещать семенные клубни на глубину 15-20 см и расстоянием около 30 см друг от друга. Для успешного роста картофеля необходимо солнечное месторасположение и регулярное внесение удобрений как при посадке, так и раз в месяц после этого.

Картошка – отличный овощ для начинающих садоводов. Каждый клубень дает возможность собрать как минимум пять новых. Главное – следить за тем, чтобы семенные клубни получали достаточное количество влаги и солнечного света.

По словам Калли Буш, специалиста по овощным культурам в компании R.P. Marzilli & Company, время посадки зависит от региона. На севере картошку лучше высаживать в конце апреля, в то время как на юге это можно начинать уже в феврале. Также важно наблюдать за погодой: в районах с сильными зимними осадками рекомендуется дождаться, когда земля подсохнет.

Эксперт Тэмми Сонс из компании TN Nursery подчеркивает, что картофель не переносит слишком влажных условий. «Земля должна быть рыхлой и сухой», — добавляет она.

При посадке картофеля важно следить за глубиной и правильно размещать клубни. Специалисты рекомендуют сажать клубни с глазками вверх и ожидают появления первых ростков через 2-4 недели. За картошкой следует ухаживать, подгребая почву вокруг стеблей, что способствует образованию новых клубней и защищает их от солнечных лучей.

Сбор урожая картофеля, как правило, происходит через 90-120 дней после посадки. Главное — выбрать подходящее время и место с достаточным количеством солнечного света, чтобы обеспечить успешное развитие растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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