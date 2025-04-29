Грабли, мотыга и смертельный сюрприз: что прячется между рядками

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие считают садовое хобби совершенно безопасным. Но даже легкая царапина может обернуться серьезными последствиями. Всё дело в бактерии Clostridium tetani, обитающей в почве, пыли и навозе. Её токсин вызывает одно из самых коварных заболеваний — столбняк.

Фото: Freepik by bearfotos is licensed under Рublic domain обработка сада

Невидимая угроза

Эта бактерия проникает в организм через повреждения кожи — от едва заметных ссадин до глубоких ран. Особую опасность представляют травмы, полученные во влажной глине: там возбудитель чувствует себя особенно комфортно. А ведь достаточно всего лишь прополоть клумбу или зацепиться за куст роз.

Как себя обезопасить

Вот простые, но важные меры:

Надевайте перчатки даже в теплую погоду — они защитят от мелких порезов.

Используйте плотную обувь — травмы ног при скашивании травы случаются часто.

Одежда с длинными рукавами спасет от царапин при работе с кустами или инструментами.

Всегда очищайте садовые инструменты после использования: это не только продлевает срок службы, но и снижает риск инфекции.

Особо осторожно — с ржавыми предметами

Работа с гвоздями, проволокой или старыми инструментами требует особого внимания. Особенно если они лежали в земле или компосте — там риск заражения возрастает многократно.

Уточнения

Гра́бли — сельскохозяйственный инструмент, применяемый для грабления, сгребания, валкования или сгромаживания сена, соломы переворачивания её и вообще при уборке культивируемых растений, сгребания опавшей листвы, мусора, очистки от выкопанных корней сорных трав, а также для лёгкого разрыхления почвы между рядами растений, разбивания комьев перекопанной почвы.

