Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт мира от США: госдеп заявил о работе над долгосрочным перемирием
Мамонтовая ДНК проливает свет на эволюцию и вымирание видов
Сделаем Ватикан снова великим: Трамп решил стать папой римским
Единый фронт: БРИКС подготовили ответ на односторонние санкции
Пригрозили пальцем: Америка в очередной раз обещает выйти из переговоров
Расширение ООН: БРИКС выступает за включение новых членов в состав Совбеза
Секрет сестринской любви: редкое откровение старшей дочери Алсу о Микелле
Ядерная опасность: мир обеспокоен вероятностью ядерной войны
Цветочное вдохновение: что посадить в подвесных корзинах на балконе

Грабли, мотыга и смертельный сюрприз: что прячется между рядками

1:26
Садоводство

Многие считают садовое хобби совершенно безопасным. Но даже легкая царапина может обернуться серьезными последствиями. Всё дело в бактерии Clostridium tetani, обитающей в почве, пыли и навозе. Её токсин вызывает одно из самых коварных заболеваний — столбняк.

обработка сада
Фото: Freepik by bearfotos is licensed under Рublic domain
обработка сада

Невидимая угроза

Эта бактерия проникает в организм через повреждения кожи — от едва заметных ссадин до глубоких ран. Особую опасность представляют травмы, полученные во влажной глине: там возбудитель чувствует себя особенно комфортно. А ведь достаточно всего лишь прополоть клумбу или зацепиться за куст роз.

Как себя обезопасить

Вот простые, но важные меры:

  • Надевайте перчатки даже в теплую погоду — они защитят от мелких порезов.
  • Используйте плотную обувь — травмы ног при скашивании травы случаются часто.
  • Одежда с длинными рукавами спасет от царапин при работе с кустами или инструментами.

Всегда очищайте садовые инструменты после использования: это не только продлевает срок службы, но и снижает риск инфекции.

Особо осторожно — с ржавыми предметами

Работа с гвоздями, проволокой или старыми инструментами требует особого внимания. Особенно если они лежали в земле или компосте — там риск заражения возрастает многократно.

Уточнения

Гра́бли — сельскохозяйственный инструмент, применяемый для грабления, сгребания, валкования или сгромаживания сена, соломы переворачивания её и вообще при уборке культивируемых растений, сгребания опавшей листвы, мусора, очистки от выкопанных корней сорных трав, а также для лёгкого разрыхления почвы между рядами растений, разбивания комьев перекопанной почвы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул
Домашние животные
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул Аудио 
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Садоводство, цветоводство
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая Аудио 
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Наука и техника
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Последние материалы
Гипноз Козловского: из-за чего Стася Милославская получила выговор на работе
Сорняки сдаются без боя — если у вас есть этот кухонный секрет
Самым горьким на Земле признали это вещество. Лимон по сравнению с ним сладкий
Дешёвая Азия: в этой стране комфортно жить на 50 тысяч рублей в месяц
Голливудский режиссёр Стоун: Европа пытается уничтожить историческую правду
Исинбаева, которая уехала из России, всё еще покупает там недвижимость
Как усмирить аппетит перед сном: рабочие хитрости для стройной фигуры
Невидимый шик: эти ногти почти не видно, но вы не сможете отвести взгляд
Вода после картошки — новый хит среди садоводов: просто, но мощно
Дискриминация или обычная формальность? Израильтянин столкнулся с неожиданным требованием в японском отеле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.