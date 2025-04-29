Грабли, мотыга и смертельный сюрприз: что прячется между рядками

Многие считают садовое хобби совершенно безопасным. Но даже легкая царапина может обернуться серьезными последствиями. Всё дело в бактерии Clostridium tetani, обитающей в почве, пыли и навозе. Её токсин вызывает одно из самых коварных заболеваний — столбняк.
Эта бактерия проникает в организм через повреждения кожи — от едва заметных ссадин до глубоких ран. Особую опасность представляют травмы, полученные во влажной глине: там возбудитель чувствует себя особенно комфортно. А ведь достаточно всего лишь прополоть клумбу или зацепиться за куст роз.
Вот простые, но важные меры:
Всегда очищайте садовые инструменты после использования: это не только продлевает срок службы, но и снижает риск инфекции.
Работа с гвоздями, проволокой или старыми инструментами требует особого внимания. Особенно если они лежали в земле или компосте — там риск заражения возрастает многократно.
Гра́бли — сельскохозяйственный инструмент, применяемый для грабления, сгребания, валкования или сгромаживания сена, соломы переворачивания её и вообще при уборке культивируемых растений, сгребания опавшей листвы, мусора, очистки от выкопанных корней сорных трав, а также для лёгкого разрыхления почвы между рядами растений, разбивания комьев перекопанной почвы.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.