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Трава, которая работает за троих: защищает, удобряет и лечит почву

1:49
Садоводство

Иногда то, что кажется сорняком, на деле оказывается настоящим союзником садовода. Именно так можно сказать о подбеле — скромной траве с большими возможностями.

Ароматные травы
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ароматные травы

Почему не стоит спешить удалять подбел

Подбел (мать-и-мачеха) часто появляется в садах сам по себе. Вместо того чтобы сразу вырывать его с корнем, стоит узнать о его пользе:

  • Подбел предпочитает влажные, богатые гумусом почвы.

  • Выдерживает даже длительные наводнения, укрепляя почву.

  • Защищает грунт от эрозии, улучшая его структуру.

Как подбел обогащает землю

Корневая система подбела — это маленькая лаборатория под землёй:

  • Накапливает азот, фосфор и калий - ключевые элементы для роста растений.

  • После отмирания корней эти вещества естественным образом попадают в почву.

  • Глубокие корни рыхлят землю, улучшая её водопроницаемость.

Иными словами, подбел не просто соседствует с культурными растениями — он помогает им расти.

Подбел как природный защитник сада

Кроме обогащения почвы, подбел приносит ещё один важный бонус:

  • Его эфирные масла обладают антисептическими свойствами.

  • Они отпугивают тлю, белокрылок, жуков и других вредителей.

  • Помогают предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Таким образом, подбел — это природный "щит" для сада.

С кем подбел не дружит

Хотя подбел хорошо уживается со многими растениями, есть исключения:

  • Не стоит сажать его рядом с культурами, требующими много влаги и ухода (например, розами и овощами).

  • Подбел может конкурировать с ними за воду и питание.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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