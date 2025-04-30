5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома

Деревья украшают сад, наполняют воздух ароматом и энергией. Но по старым повериям не каждое дерево стоит пускать к своему порогу. Некоторые могут притянуть ссоры, болезни и даже беды. Вот 5 видов, которые лучше оставить для леса, а не для собственного двора.
Берёза — символ поэзии и красоты, но с древности считалась обиталищем лесных духов, которые вредят человеку.
Кроме того:
Берёза "высасывает" воду из почвы, иссушая землю.
Может тормозить рост других растений.
Считалась деревом, которое приносит женское бесплодие и раннюю смерть владельцу дома.
Если уж сажать берёзу, то подальше от жилища.
Ель — стойкое к морозам дерево, но её энергетика омрачена:
В древности ели высаживали на могилах.
В похоронных ритуалах до сих пор используют еловые ветви.
Считается, что ель возле дома может притянуть горе и болезни.
Осина растёт быстро, но в народе её боялись:
Её называли энергетическим вампиром, высасывающим силы у людей.
Осина якобы провоцирует головные боли, бессонницу и раздражение.
Она также подавляет рост соседних растений.
Если осина сама выросла во дворе, её советуют выкорчевать вместе с корнями.
Туя ароматная и красивая, но её история непроста:
В прошлом туи высаживали только на кладбищах.
Считается, что туя у дома вызывает частые ссоры в семье.
Её аромат может провоцировать аллергию и болезни дыхательных путей.
Лучше выбрать для сада другое вечнозелёное растение.
Ива романтична, но её слава двойственна:
Символ одиночества, тоски и печали.
Притягивает насекомых, которые могут переносить инфекции.
Корни ивы разрушают фундаменты и трубы.
Ива у дома — риск и в плане энергетики, и с точки зрения практики.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.