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5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома

2:16
Садоводство

Деревья украшают сад, наполняют воздух ароматом и энергией. Но по старым повериям не каждое дерево стоит пускать к своему порогу. Некоторые могут притянуть ссоры, болезни и даже беды. Вот 5 видов, которые лучше оставить для леса, а не для собственного двора.

посадка дерева
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
посадка дерева

Берёза: не такая уж белая и пушистая

Берёза — символ поэзии и красоты, но с древности считалась обиталищем лесных духов, которые вредят человеку.
Кроме того:

  • Берёза "высасывает" воду из почвы, иссушая землю.

  • Может тормозить рост других растений.

  • Считалась деревом, которое приносит женское бесплодие и раннюю смерть владельцу дома.

Если уж сажать берёзу, то подальше от жилища.

Ель: вечнозелёный вестник печали

Ель — стойкое к морозам дерево, но её энергетика омрачена:

  • В древности ели высаживали на могилах.

  • В похоронных ритуалах до сих пор используют еловые ветви.

Считается, что ель возле дома может притянуть горе и болезни.

Осина: вампир в зелёной маске

Осина растёт быстро, но в народе её боялись:

  • Её называли энергетическим вампиром, высасывающим силы у людей.

  • Осина якобы провоцирует головные боли, бессонницу и раздражение.

  • Она также подавляет рост соседних растений.

Если осина сама выросла во дворе, её советуют выкорчевать вместе с корнями.

Туя: зелёная печаль у окна

Туя ароматная и красивая, но её история непроста:

  • В прошлом туи высаживали только на кладбищах.

  • Считается, что туя у дома вызывает частые ссоры в семье.

  • Её аромат может провоцировать аллергию и болезни дыхательных путей.

Лучше выбрать для сада другое вечнозелёное растение.

Ива: красота с печальной тенью

Ива романтична, но её слава двойственна:

  • Символ одиночества, тоски и печали.

  • Притягивает насекомых, которые могут переносить инфекции.

  • Корни ивы разрушают фундаменты и трубы.

Ива у дома — риск и в плане энергетики, и с точки зрения практики.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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