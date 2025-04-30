5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Деревья украшают сад, наполняют воздух ароматом и энергией. Но по старым повериям не каждое дерево стоит пускать к своему порогу. Некоторые могут притянуть ссоры, болезни и даже беды. Вот 5 видов, которые лучше оставить для леса, а не для собственного двора.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain посадка дерева

Берёза: не такая уж белая и пушистая

Берёза — символ поэзии и красоты, но с древности считалась обиталищем лесных духов, которые вредят человеку.

Кроме того:

Берёза "высасывает" воду из почвы, иссушая землю.

Может тормозить рост других растений.

Считалась деревом, которое приносит женское бесплодие и раннюю смерть владельцу дома.

Если уж сажать берёзу, то подальше от жилища.

Ель: вечнозелёный вестник печали

Ель — стойкое к морозам дерево, но её энергетика омрачена:

В древности ели высаживали на могилах.

В похоронных ритуалах до сих пор используют еловые ветви.

Считается, что ель возле дома может притянуть горе и болезни.

Осина: вампир в зелёной маске

Осина растёт быстро, но в народе её боялись:

Её называли энергетическим вампиром, высасывающим силы у людей.

Осина якобы провоцирует головные боли, бессонницу и раздражение.

Она также подавляет рост соседних растений.

Если осина сама выросла во дворе, её советуют выкорчевать вместе с корнями.

Туя: зелёная печаль у окна

Туя ароматная и красивая, но её история непроста:

В прошлом туи высаживали только на кладбищах.

Считается, что туя у дома вызывает частые ссоры в семье.

Её аромат может провоцировать аллергию и болезни дыхательных путей.

Лучше выбрать для сада другое вечнозелёное растение.

Ива: красота с печальной тенью

Ива романтична, но её слава двойственна:

Символ одиночества, тоски и печали.

Притягивает насекомых, которые могут переносить инфекции.

Корни ивы разрушают фундаменты и трубы.

Ива у дома — риск и в плане энергетики, и с точки зрения практики.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

