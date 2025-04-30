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Борьба за бутоны: как муравьи мешают пиону раскрыться и что с этим делать

Садоводство

Весной и в начале лета на молодых бутонах пионов часто можно увидеть целые отряды муравьёв. Садоводы волнуются: не навредят ли насекомые цветам, и как от них избавиться?

Пионы
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пионы

Почему муравьи облепляют пионы

Во время роста бутоны выделяют сладкий нектар — настоящий энергетический коктейль для муравьёв. Притягательный аромат и липкая поверхность делают пионы идеальной закуской для этих насекомых.

Интересный факт: муравьи иногда охраняют пионы, отпугивая вредителей вроде гусениц. Однако большое скопление муравьёв способно причинить вред:

  • Насекомые прогрызают лепестки и чашелистики в поисках нектара.

  • Бутоны могут деформироваться или так и не раскрыться.

  • Муравьи привлекают тлю — ещё одного опасного врага садовых растений.

  • И наконец, облепленные муравьями пионы выглядят, мягко говоря, не идеально.

Как безопасно избавиться от муравьёв на пионах

Есть несколько простых и натуральных способов:

  • Обрызгайте бутоны водой. Сильная струя смоет муравьёв и частично уберёт нектар, делая растение менее привлекательным.

  • Используйте ароматические отпугиватели. Разложите у основания кожуру цитрусовых или кофейную гущу. Можно также присыпать землю измельчённым чесноком или корицей.

  • Опрыскайте бутоны эфирными маслами. Растворите 10 капель масла мяты, лаванды или гвоздики в литре воды и аккуратно опрыскайте растение.

  • Примените мыльный раствор. Разведите столовую ложку жидкого мыла в литре воды и обработайте бутоны.

О чём важно помнить

Не стоит использовать химические инсектициды: они могут погубить не только муравьёв, но и полезных опылителей, в том числе пчёл.

Чаще всего муравьи сами не наносят серьёзного ущерба пионам — достаточно просто контролировать их численность, не доводя дело до нашествия.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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