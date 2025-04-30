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Вчера был унылый кустик, сегодня — зелёный король: замиокулькас пустил новые листья

1:50
Садоводство

Замиокулькас давно стал любимцем в домах: он красив, некапризен и умеет благодарить за заботу. Но чтобы его зелень сверкала, как отполированная, нужно знать пару хитростей.

Замиокулькас
Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замиокулькас

Какой уход нужен замиокулькасу

Этот красавец любит полутень и кислую почву. Под прямыми лучами солнца листья могут подгореть и покрыться пятнами, а в темноте — потерять насыщенность. И помните: переувлажнение — главный враг. Лишняя вода легко погубит корни, а мокрые листья — открытые ворота для болезней.

Идеальный рецепт: рассеянный свет, умеренный полив и правильная почва.

Домашние удобрения для яркой зелени

Если хочется увидеть, как замиокулькас активно выпускает новые листья, стоит подкормить его натуральными средствами, которые легко найти дома:

  • Кофейная или чайная гуща. Просто добавьте в землю или разведите в воде для полива. Пользуйтесь таким "тоником" раз в месяц.

  • Банановая кожура. Богата фосфором. Можно закопать её в горшок или сделать водный настой для полива.

  • Крапивный чай. Остуженный отвар крапивы — ещё один способ стимулировать рост. Поливайте им растение для крепких, сочных листьев.

  • Настой из чечевицы. Залейте зёрна водой на несколько часов, процедите настой и используйте для полива. Можно также измельчить семена и подмешать в почву.

Блестящий трюк для взрывного роста

Один из самых неожиданных способов — чай из крапивы. Заварите чашку крапивного чая, дайте ему полностью остыть и полейте замиокулькас. Уже через несколько недель появятся новые побеги, а листья станут гуще и ярче.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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