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Без пары — никуда: спасаем облепиху от пустого цветения

1:40
Садоводство

Если на вашем участке пропало одно из деревьев облепихи, не удивляйтесь, что ягоды исчезли вместе с ним. Без правильной парной посадки плодоношения не будет — и это надолго.

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Рассказываем, как правильно выбрать нужное дерево и восстановить урожай.

Как определить пол облепихи

Чтобы не ошибиться с выбором, осмотрите растение внимательно:

  • Почки и соцветия у мужских деревьев крупные, с чешуйчатой поверхностью.

  • У женских особей на почках всего три чешуйки или меньше.

Листья тоже подскажут:

  • У мужских деревьев листья крупнее, с правильной формой и характерной выпуклостью наружу. Оттенок — серо-сизый из-за белёсого налёта.

  • У женских деревьев листья вогнутые внутрь, более зелёные и с минимальным налётом.

Почему облепиха не плодоносит, даже если всё сделано правильно

Даже найдя "правильного партнёра", ягод вам придётся подождать:

  • Деревья нужно сажать рядом. Чем ближе, тем больше шансов на успешное опыление.

  • Важны сроки цветения. Мужские особи зацветают первыми (конец апреля), женские — на следующий день. Если погода сдвинет сроки, процесс может сорваться.

  • Возраст деревьев имеет значение. Молодые саженцы начинают плодоносить лишь через 3-4 года после посадки. Наберитесь терпения!

И ещё один совет: всегда подсаживайте на участок мужское дерево — без него женская облепиха останется без ягод, как бы хорошо вы ни ухаживали за кустами.

Уточнения

Облепи́ха крушинови́дная или круши́новая (лат. Hippóphaë rhamnóides) — двудомный кустарник или дерево, вид рода Облепиха (Hippophaë) семейства Лоховые (Elaeagnaceae). Распространён в умеренном климате Евразии.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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