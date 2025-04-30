Без пары — никуда: спасаем облепиху от пустого цветения

Если на вашем участке пропало одно из деревьев облепихи, не удивляйтесь, что ягоды исчезли вместе с ним. Без правильной парной посадки плодоношения не будет — и это надолго.
Рассказываем, как правильно выбрать нужное дерево и восстановить урожай.
Чтобы не ошибиться с выбором, осмотрите растение внимательно:
Почки и соцветия у мужских деревьев крупные, с чешуйчатой поверхностью.
У женских особей на почках всего три чешуйки или меньше.
Листья тоже подскажут:
У мужских деревьев листья крупнее, с правильной формой и характерной выпуклостью наружу. Оттенок — серо-сизый из-за белёсого налёта.
У женских деревьев листья вогнутые внутрь, более зелёные и с минимальным налётом.
Даже найдя "правильного партнёра", ягод вам придётся подождать:
Деревья нужно сажать рядом. Чем ближе, тем больше шансов на успешное опыление.
Важны сроки цветения. Мужские особи зацветают первыми (конец апреля), женские — на следующий день. Если погода сдвинет сроки, процесс может сорваться.
Возраст деревьев имеет значение. Молодые саженцы начинают плодоносить лишь через 3-4 года после посадки. Наберитесь терпения!
И ещё один совет: всегда подсаживайте на участок мужское дерево — без него женская облепиха останется без ягод, как бы хорошо вы ни ухаживали за кустами.
Облепи́ха крушинови́дная или круши́новая (лат. Hippóphaë rhamnóides) — двудомный кустарник или дерево, вид рода Облепиха (Hippophaë) семейства Лоховые (Elaeagnaceae). Распространён в умеренном климате Евразии.
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