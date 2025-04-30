Три соседа для крыжовника, которые навсегда отпугнут вредителей

Крыжовник — растение дружелюбное и благодарное. При правильном подборе соседей он не только растет активнее, но и становится более устойчивым к болезням и вредителям.

Фото: Own work by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Огородники давно заметили, что некоторые культуры работают как настоящие "телохранители" для кустарника, отпугивая насекомых и укрепляя здоровье растений.

Лучшие соседи для крыжовника

Помидоры и конские бобы

Тандем томатов и бобов творит чудеса. Их аромат не нравится крыжовниковому пилильщику — одному из главных врагов кустарника. Кроме того, после плодоношения бобы можно заделать в почву, обогатив её азотом.

Выбирайте сорта помидоров, устойчивые к переменам погоды — это повысит эффективность защиты.

Полынь

Не спешите вырывать неожиданно проросшую полынь возле крыжовника. Этот "дикарь" окажет неоценимую помощь: его запах не только отпугнет насекомых, но и убережет куст от такой неприятной болезни, как ржавчина.

Чеснок

Непростой, но верный союзник крыжовника — чеснок. Особенно он важен, если рядом растёт смородина: эти кустарники могут передавать друг другу инфекции.

Чесночная "стена" между растениями снизит риск заражения и поможет сохранить здоровье будущего урожая.

Маленький совет

Создавая правильное соседство для крыжовника, вы одновременно повышаете его иммунитет и урожайность без лишней химии. А заботиться о ягодных кустах становится намного проще.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

